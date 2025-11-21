『純愛上等！』主題歌は山中柔太朗＆高松アロハによる“カバー” 堀夏喜が“かぎ握る役”で出演決定【コメント全文】
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が主演を務める映画『純愛上等！』（2026年2月13日公開）の本予告映像、主題歌、追加キャストが21日、解禁された。
【場面写真】やわらかい表情を見せる美鶴（山中柔太朗）
原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。監督を務めるのは、映画『別に、友達とかじゃない』をはじめ、テレビ東京『ひだまりが聴こえる』『カプカプ』など多数の作品を手掛けてきた八重樫風雅氏。脚本は、テレビ東京系ドラマ『みなと商事コインランドリー2』の監督を務めた川崎僚氏が担当する。
白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるトップ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリーを描く。
今回公開された本予告映像では、8月に解禁された特報で強く打ち出されたアクション＆ヤンキー要素に加え、2人の日常を切り取った描写やキュン距離な料理シーン、食卓を囲む穏やかな姿など、“純愛”の側面がより深く描かれている。しかし、予告の後半では一転し、電話越しから聴こえてくる「だーれだ」の声とともに、作品はシリアスな空気へと激変する。
緊迫した空気の鍵を握るのは、今回解禁となった堀夏喜（FANTASTICS）演じる貴明。美鶴と円の純愛をかき乱す、謎多き貴明の存在が、物語と2人にどのような影響を与えるのか。さらに本作への期待が高まる予告映像となっている。
本予告映像とともに、本作の主題歌情報も解禁された。主題歌には、2000年にリリースされたhitomiの「LOVE 2000」を、美鶴役の山中、円役の高松で結成された映画限定オリジナルユニット「鶴and亀」がカバーする。作品の世界観をさらに盛り上げる、本作だけのオリジナルユニットによる「LOVE 2000」もポイントとなる。
さらに、新たな場面写真8点も公開された。台所で手を取り合い料理をする美鶴と円の穏やかな日常や、普段クールな美鶴がうれしそうにスーパーボールを見つめる表情を切り取ったカット、信頼している露木に飛び乗る円、円軍団と紅高生のにぎやかな日常の1コマを切り取ったカットが公開された。
一方、遠くに何かを見つめ雨に打たれる円やナイフを手に持つ貴明の緊迫感のあるカット、美鶴の幼なじみである本田と何やら不穏な空気がただよう美鶴、白高生3人組の煽りカットなど「純愛」と「シリアス」な展開が交錯する本作の多面的な魅力を垣間見ることができる場面写真となっている。
また、きょう21日午前10時から、ムビチケ前売券（オンライン）も販売開始された。
【コメント全文】
■堀夏喜（貴明役）コメント
今回、謎が多く映画の中でも話の鍵になるような貴明という役を演じさせていただき、とてもうれしく思います。主演の山中柔太朗さんと高松アロハさんをはじめとするすてきなキャストの皆さんとご一緒させていただき光栄です。この物語のなかにおいて、貴明がどのように登場するのかぜひ楽しみにしていてください。
【場面写真】やわらかい表情を見せる美鶴（山中柔太朗）
原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。監督を務めるのは、映画『別に、友達とかじゃない』をはじめ、テレビ東京『ひだまりが聴こえる』『カプカプ』など多数の作品を手掛けてきた八重樫風雅氏。脚本は、テレビ東京系ドラマ『みなと商事コインランドリー2』の監督を務めた川崎僚氏が担当する。
今回公開された本予告映像では、8月に解禁された特報で強く打ち出されたアクション＆ヤンキー要素に加え、2人の日常を切り取った描写やキュン距離な料理シーン、食卓を囲む穏やかな姿など、“純愛”の側面がより深く描かれている。しかし、予告の後半では一転し、電話越しから聴こえてくる「だーれだ」の声とともに、作品はシリアスな空気へと激変する。
緊迫した空気の鍵を握るのは、今回解禁となった堀夏喜（FANTASTICS）演じる貴明。美鶴と円の純愛をかき乱す、謎多き貴明の存在が、物語と2人にどのような影響を与えるのか。さらに本作への期待が高まる予告映像となっている。
本予告映像とともに、本作の主題歌情報も解禁された。主題歌には、2000年にリリースされたhitomiの「LOVE 2000」を、美鶴役の山中、円役の高松で結成された映画限定オリジナルユニット「鶴and亀」がカバーする。作品の世界観をさらに盛り上げる、本作だけのオリジナルユニットによる「LOVE 2000」もポイントとなる。
さらに、新たな場面写真8点も公開された。台所で手を取り合い料理をする美鶴と円の穏やかな日常や、普段クールな美鶴がうれしそうにスーパーボールを見つめる表情を切り取ったカット、信頼している露木に飛び乗る円、円軍団と紅高生のにぎやかな日常の1コマを切り取ったカットが公開された。
一方、遠くに何かを見つめ雨に打たれる円やナイフを手に持つ貴明の緊迫感のあるカット、美鶴の幼なじみである本田と何やら不穏な空気がただよう美鶴、白高生3人組の煽りカットなど「純愛」と「シリアス」な展開が交錯する本作の多面的な魅力を垣間見ることができる場面写真となっている。
また、きょう21日午前10時から、ムビチケ前売券（オンライン）も販売開始された。
【コメント全文】
■堀夏喜（貴明役）コメント
今回、謎が多く映画の中でも話の鍵になるような貴明という役を演じさせていただき、とてもうれしく思います。主演の山中柔太朗さんと高松アロハさんをはじめとするすてきなキャストの皆さんとご一緒させていただき光栄です。この物語のなかにおいて、貴明がどのように登場するのかぜひ楽しみにしていてください。