ミャクミャク、日本民家集落博物館に登場へ 万博の“レガシー”手渡し【開催概要】
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクと大阪府広報担当副知事のキャラクター・もずやんが22日、大阪・豊中市の日本民家集落博物館で行われる『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』に登場。シグネチャーパビリオン「EARTH MART」の茅を博物館に手渡す。
【画像】『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』プログラム
先立って10日に「EARTH MART」前で開催された茅贈呈式では、「EARTH MART」のプロデューサーで放送作家の小山薫堂氏から吉村洋文・大阪府知事に茅が手渡された。今回の日本民家集落博物館でのセレモニーでは、その“茅”が万博のレガシーとして引き継がれる。
また22・23日開催の『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』では、古民家AR体験、茅と木のワークショップ、センチュリー・ユースオーケストラによるコンサート、さらに開館以来、初めて一般来館者に夜間開館を行う「ナイトミュージアム」を実施する。なお、引き継ぎセレモニーは22日午前10時半から10時45分まで。
■開催概要
タイトル：〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバルin 日本民家集落博物館場所：日本民家集落博物館（大阪府豊中市服部緑地1-2）
日程：2025年11月22日（土）・23日（日）雨天決行・荒天中止
時間：22日（土）デイタイム前9：30〜後5：00／ナイトミュージアム後4：30〜後8：00
23日（日）デイタイムのみ前9：30〜後5：00
入館料：大人800円、高校生300円、小中学生200円、幼児無料
レジャーシート付入館料：大人1000円
夜間入館料：大人400円、高校生150円、小中学生100円、幼児無料
主催：大阪府教育庁文化財保護課
協力：日本民家集落博物館（公益財団法人大阪府文化財センター）
後援：歴史街道推進協議会
特別協賛：株式会社ロゴスコーポレーション／アース製薬株式会社
【画像】『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』プログラム
先立って10日に「EARTH MART」前で開催された茅贈呈式では、「EARTH MART」のプロデューサーで放送作家の小山薫堂氏から吉村洋文・大阪府知事に茅が手渡された。今回の日本民家集落博物館でのセレモニーでは、その“茅”が万博のレガシーとして引き継がれる。
■開催概要
タイトル：〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバルin 日本民家集落博物館場所：日本民家集落博物館（大阪府豊中市服部緑地1-2）
日程：2025年11月22日（土）・23日（日）雨天決行・荒天中止
時間：22日（土）デイタイム前9：30〜後5：00／ナイトミュージアム後4：30〜後8：00
23日（日）デイタイムのみ前9：30〜後5：00
入館料：大人800円、高校生300円、小中学生200円、幼児無料
レジャーシート付入館料：大人1000円
夜間入館料：大人400円、高校生150円、小中学生100円、幼児無料
主催：大阪府教育庁文化財保護課
協力：日本民家集落博物館（公益財団法人大阪府文化財センター）
後援：歴史街道推進協議会
特別協賛：株式会社ロゴスコーポレーション／アース製薬株式会社