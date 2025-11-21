¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ÎÊü½Ð¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡ÂåÍý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹Âç·¿°ÜÀÒ¤ÎÉñÂæÎ¢
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï5²¯¥æ¡¼¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊä¶¯¤òÃæ¿´¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£·ãÆ°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Çºò²Æ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ò¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¤½¤Î·èÄê¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£»á¤Ï¡ØSky Sports Deutschland¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¥í¡¼¥ó¤Ç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ïº£²Æ¤Ë7500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó136²¯±ß¡Ë¤Ç´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³Û¤ÏÅö»þÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤È¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Î·ÀÌó²ò½ü¶âÌó1²¯¥æ¡¼¥íÄ¶¤Î¿··ÀÌó¤«¤éÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤ÎÀ®Î©¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¬¡¼¥Ç¥£»á¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤ÇÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ËÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤È¾å¸Â7500Ëü¥æ¡¼¥í¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤9·î¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤Ï1²¯¥æ¡¼¥íÄ¶¤«¤é¤ÎÂçÉý¤Ê¸º³Û¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤òÀâÆÀ¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¤â¤¦1Ç¯¥Ê¥Ý¥ê¤È±äÄ¹¤·¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥¬¥é¤Ç¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸ò¾Ä¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Í¡×
¡ÖÅö»þ¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ò¹à¤ÏÂç¤¤Ê¶â³Û¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤Î»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¾ì¤Î¼è°ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢7500Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë°ÜÀÒ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡×
ºò²Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð7500Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1²¯4500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó261²¯±ß¡Ë¤Ç¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ
½ÐÍè¹â¤â´Þ¤á¤ÆºÇÂç8500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó154²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ
½ÐÍè¹â¤â´Þ¤á¤ÆºÇÂç7350Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó133²¯±ß¡Ë¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥ç¥±¥ì¥·¥å¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ
¥»¥ê¥¨A¤ÇÍ¥¾¡¤ÈÆÀÅÀ²¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£·ë²ÌÏÀ¤È¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢1Ç¯°ÜÀÒ¤¬¤º¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÂç¤¤Êµû¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£