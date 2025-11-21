ワールドシリーズ２連覇を果たしたドジャースがレギュラーシーズンで観客動員４０１万２４７０人として、念願の４００万人の大台を超えた。従来の球団記録は２０１９年の３９７万４３０９人。５万人超えは昨年の３７試合から４６試合に増えたのが要因だ。

ドジャースタジアムの収容人員は５万６０００人、これはロッキーズのクアーズフィールドの５万１４４人を抑えてメジャー断然トップ。つまり、４００万人超えを狙えるのはドジャースただ１チームだけと言っていいだろう。

さて、それでは過去何チームが４００万人超えしているかというとヤンキースが収容能力が５万７０００人と多かった旧ヤンキースタジアムが２００５年からシーズン後取り壊されるまでの２００８年に４年連続。ブルージェイズのロジャーズセンターがスカイドームと言われた完成当初収容能力が５万を超えていたことで１９９２、９３年に２年連続。メッツもヤンキース同様に５万５０００人だったシェイスタジアム最終年の２００８年にクリアした。

しかし、ひと際突出しているのが１９９３年チーム創設初年度のロッキーズの４４８万３３５０人だ。当時は前年まで３Ａのデンバー・ゼファーズが使用していたＮＦＬデンバー・ブロンコスの本拠地マイルハイスタジムで試合を消化。収容能力は７万６１００人。本拠地初試合となった４月９日にはなんと８万２２７人もの大観衆が詰めかけたのだった。２年間使用したが翌年は選手会のストライキで公式戦中断。そのため、１９９３年の記録は不滅の記録になったのだった。