19歳のときに事故が原因で左目の視力をほとんど失った、かたのめいさん。将来のことは考えられなくなり、当時通っていた学校を退学してしまうほど落ち込んだそう。その後、ある出来事がきっかけとなり、現在は片目シンガーとして音楽活動を行っています。

事故で突然失った左目の視力

片目シンガーのかたのめいさん

── かたのさんは現在、お仕事をされながら片目シンガーとして歌を発表して多くの人に届けています。19歳のときに事故で左目の視力のほとんどを失ったそうですが、当時のことをくわしく教えてください。

かたのさん：事故当時、私は19歳で、外国語を勉強する専門学校に通いながら夜は飲食店でアルバイトをしていました。事故が起きたのはバイトを初めて3日目のことでした。お客さまが帰ったテーブルの食器を片づけようとしたときに、掘りごたつで足を踏みはずし、手に持っていたグラスが壁と左目の間に挟まる形で転んでしまったんです。

グラスが割れて左の眉下が切れて出血してしまい、そのままタクシーで大きな病院へ。病院で傷口を縫ってもらったのですが、縫い終わって目に光を当てたとき、目が見えていないことに気づきました。それでそのままもっとくわしい検査ができる大きな大学病院に行くことになったのですが、そこでガラスが眼球にまで届いていたことがわかったんです。

── そこからどのような手術をされたのでしょうか？

かたのさん：ガラスのせいで眼球が切れていたので、破片を取り除き、縫い合わせる手術をしました。そこから1か月ほど入院をしてはがれた網膜を元に戻し、目の中にシリコンオイルを入れて網膜がくっつくようにする手術などを行いました。その過程で傷ついた水晶体を取り除いていたので、入院中に左目の視力はもう元には戻らないと医師から告げられました。

── かなりショックだったのでは？

かたのさん：それまでは手術をすれば視力が戻ると思っていたんです。なので、心配かけないように親や友だちにも明るく振る舞っていたのですが、もう目が見えないと聞いたときは病院のフロアに響き渡るほどの声で泣き叫んだのを覚えています。

ショックのあまり、退院後もしばらくの間、自宅で療養しつつ、なにもせずに過ごす日々が続きました。見た目が変わって人目が怖くなったという理由もあったのですが、事故の影響で未来のことがまったく描けなくなってしまって、専門学校も辞めてしまいました。

それまでは将来、海外で働くことが夢でした。でも、もうそんな未来は難しいだろうと。もし学校に行っても、将来に向かって勉強して行動している友だちと一緒に過ごすのは耐えられないと思い、退学することを決めました。

── ご家族の反応はいかがでしたか？

かたのさん：両親はケガをしてから特になにか聞いてくることはありませんでした。学校にもう行けないと言ったときもすぐに受け入れてくれたし、家にいるときもずっと見守ってくれていましたね。

子どもが好きなのに眼帯を怖がられて

カンボジアで笑顔を見せるかたのさん

── 左目が見えなくなり、いちばんつらかったのはどのようなことでしたか？

かたのさん：自転車や車の運転がしづらい、体が不安定で階段で転ぶなど、物理的な不便はもちろんありました。でも、それ以上に「見た目が変わったことを受け入れなければいけない」現実がつらかったですね。成人式もまだ迎えていなかったので写真も撮っていなかったし、恋愛や結婚もしたいけど果たしてできるのか…。私は子どもが好きでかつて保育士に憧れた時期もありました。でも、眼帯をしていると子どもに「怖い」と泣かれてしまって、ものすごくショックでした。

── 学校を辞めてからはどのように過ごされていたのでしょうか？

かたのさん：しばらくは家にいましたが、生活のためにはお金も必要だし、なにかしなくてはいけないと考えていました。さらにケガをしたせいでアルバイト先に迷惑かけたので戻らないと…という気持ちがずっとあり、それで退院後3～4か月してから飲食店のアルバイトに復帰しました。

バイト先の人たちは私がケガをした状況やその後のことを唯一知っている人たちで、退院後も心配してくれていました。「私のすべてを知っていて受け入れてくれる」という状況が当時は心強く、ここなら安心して自分らしく働くことができるなと思ったんです。結果的にそこで2年くらい働いていましたね。

「自分ばかりつらい」と思っていたけれど

── 飲食のバイトを2年ほど経験された後、海外に行かれたそうですね。何かきっかけがあったのでしょうか。

かたのさん：飲食店で働きながらも、「今後どうしよう」という想いはずっとありました。飲食店ではキッチンでの調理作業の仕事がメインでした。あるとき、ふと、入院中にひとりで泣いているときに観た「飢えで苦しむ世界の子どもたち」の映像が頭の中に流れてきたんです。その光景がその後頭から離れず、キッチンで調理作業をしながら、悶々と「私にできることは何かあるのでは？怪我をしたことに何か意味があるのでは？」と考えるようになりました。

私は片目を失ったことで「自分ばかりつらい」と思っていましたが、もしかしたらそうではないのかもしれないと思ったんです。当時、私が左目を失ったことや将来について悩んでいても、結局は私に無関心の人もたくさんいて、そのたびに「孤独」や「冷たさ」を感じてきました。

でも、もっと視野を広げてみると、つらいと思っている人はほかにもいて、自分もそんな人に対して無関心だったなと。自分のことでいっぱいいっぱいで、たとえばまわりに苦しんでいる人や世界で苦しんでいる人がいても、結局は、見て見ぬふりをしてきているな、と気づいたんです。と同時に、もしかしたら私にもなにかできることがまだまだあるのかもしれないと。

昔から私は音楽が好きでした。事故にあってからも、ずっと歌を聴いていて、たびたび歌に救われることがありました。音楽って言葉がわからなくても、気持ちをつたえられるじゃないですか。だから、私も歌を通して世界の子どもたちを笑顔にしたいと思い立ったんです。それで、アルバイトで貯めたお金を握りしめて、海外に行きました。

インドネシアでのボランティア活動

── 飢えで苦しむ世界の子どもたちの映像を思い出して、専門学校を辞めて一度は諦めた海外への思いが再熱したんですね。

かたのさん：そうですね。それで思いきってアイスランドに行く数か月間のボランティアツアーに参加したのですが、それでもやっぱり最初はうまくいきませんでした。せっかく海外に行っても、見た目のこともあり殻に閉じこもっていました。

でも、ある日「せっかく来たんだから」と思い、勇気を出して同じツアーに参加した外国人の仲間の輪に飛び込んでみたんです。身振り手振りを加えながら自分のことを一生懸命話すと、思った以上に自然にまわりが受け入れてくれて。「もしかしたら自分はいろいろなことを重く考えすぎていたのかもしれない」と気づきました。そのときの経験がとても大きく、帰国後、たくさんの人たちと話せるようになりました。見た目が変わったことを気にせずに人前で歌おうと、路上ライブを始めるきっかけにもなりました。

その後もオーストラリアにワーキングホリデーで行くなど、いくつかの国を訪れました。インドネシアでは貧しい子どもたちに歌と日本語を教えるボランティアに行きましたが、お金がなくてもみんな幸せそうなことにびっくりして。「お金がない＝不幸せ」と考えていた自分の価値観が変わりましたね。「豊かさとはなんだろう」と考えさせられました。

人の痛みをすべて理解するのは難しいけれど

── いろいろな国を訪れながら自分と向き合うなかで、歌手デビューを果たされたそうですね。今後の目標を教えてください。

かたのさん：歌を通して誰かの痛みに寄り添えるようになるのが目標ですね。私の左目のように治すことが難しいこともあるし、人の痛みをすべて理解することは難しいけれど、歌を通して誰かの気持ちが少しでも楽になればと。私と同じように悩んでいる人の希望になるような歌手になりたいです。8月にメジャーデビューをしたのですが、デビュー曲にはそんな想いを込めました。過去の悲しかった出来事を受け入れて前に進んでいく私の姿が、誰かの力になれたらいいな、と思っています。



取材・文／酒井明子 写真提供／かたのめい