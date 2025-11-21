STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）の同日付でのグループ脱退を発表した。1年ほど前から心の病を患っていたといい、今後は療養に専念する。

草間は10月4日に公然わいせつの罪で逮捕され、同7日に留置先から保釈。11月13日に東京区検が略式起訴、同20日に東京簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。一連の騒動を機に、草間と事務所側が深く話し合いをする機会が増え、病の療養に専念するために脱退という選択に至ったという。草間はこの選択について「このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とコメントを発表した。 現在は活動を休止中だが、籍は同社に置きタレント活動を継続予定。関係者によると、具体的な復帰の見通しは立っていないという。草間は「心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」と決意し、事務所も「彼を全力で支えていく所存」と向き合った。

今後、Aぇ！groupは4人で活動を継続する。フジテレビ系の冠番組「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」について同局は「4人で（番組を）続けます」とコメント。草間も出演し、既に公開延期が発表されているグループの主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」は依然調整を重ねることになりそうだ。

◆草間リチャード敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日、京都府生まれ。米国人の父と日本人の母を持つ。09年2月入所。特技はダンスと細かい作業。169センチ。血液型B。