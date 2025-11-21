湿気を熱に、足元ぽかぽか。ふっくら包むルームブーツ【グンゼ】のルームシューズがAmazonに登場中‼
「Amazon ブラックフライデー」は、1年を締めくくる超大型イベント！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
グンゼのルームシューズは、在宅ワークや寝室、オフィスなど、冷えが気になる足元をじんわり温めるブーツタイプのルームシューズ。
吸湿発熱綿「バウンドヒーター」が湿気を熱に変え、履いた瞬間から暖かさが持続する。内側には羽毛のようなふっくらとした弾力のボアを採用し、足全体をやさしく包み込む設計となっている。
消臭綿を内蔵することでニオイを抑え、清潔感をキープ。軽量で足首までしっかりカバーする保温設計により、長時間の着用でも快適に過ごせる。素材にはポリエステルタフタを使用し、洗濯機対応でお手入れも簡単。
寒い季節のリラックスタイムにぴったりな一足として、「ウチコレ」ならではの快適さを提供する。
