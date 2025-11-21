店長の目が光った！女子大生の部屋に忍び込む「本当の侵入者」の正体｜盗まれたカギ【ママリ】

紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。侵入者に心当たりがあるレイは、バイト先の店長に相談。店長の作戦で、犯人をあぶりだします。そしてたどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第9話をごらんください。

「レイが下着泥棒にあった」と聞いた元カレ・マリオは「何も知らなかった」と答えます。その様子を見ていた店長は、何かに気が付いたようです。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

「レイが下着泥棒にあったらしい」と店長から聞いた元バイト仲間の女性は「私は以前警察に通報した」と言います。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

「警察なんてオーバーだ」という元バイト仲間の男性。下着泥棒に対する認識は、男女間でギャップがあるようです。そして元カレ・マリオは「はじめて知った」と言います。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

マリオが下着泥棒なのではないかと、ズバリ聞いてくれた元バイト仲間の女性でしたが、本当にマリオは何も知らない様子。マリオは侵入者ではないのでしょうか。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

元バイト仲間たちの様子を見ていた店長は、何かに気が付きました。その後レイに電話をかけます。

©kamiya.tsukami

そして2日後、店長の作戦が動き出しました。どのようにして、犯人を明らかにするのでしょうか。

鍵の番号は重要な個人情報

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

鍵に刻まれた数字を、意識して見たことはありますか？その「鍵番号（キーナンバー）」は、鍵本体と同じく部屋の持ち主の安全を守る重要な情報です。もしも悪用されるようなことがあれば、危険にさらされることとなってしまうかもしれません。



今回の漫画で描かれたように、鍵そのものを失くしていなくても、番号さえ分かれば誰でも簡単に合鍵を作れてしまうケースがあります。犯人がカフェのテーブルや職場のロッカーで、スマートフォンで鍵を一瞬撮影するだけで必要な情報を得てしまうこともあるのです。



実際に、元交際相手が盗み見た鍵番号をもとに合鍵を作り、女性の自宅に侵入して殺害に及んだという痛ましい事件も報告されています。鍵番号の管理は、単なる盗難防止ではなく、命を守る行動でもあります。



卑劣な犯罪から身を守るために、鍵を無防備に置きっぱなしにしないのはもちろん、キーホルダーやキーケースで番号を隠して「キーナンバーを知られない」ことを徹底しましょう。また合鍵には番号が刻印されないため普段は合鍵を使い、純正の鍵は持ち歩かないという選択も、安全性を高める工夫のひとつです。

記事作成: aiyamamoto98

（配信元: ママリ）