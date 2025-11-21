株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、セックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫した場合、男性は「離婚する」、女性は「条件をつけて許す」がそれぞれ最多となりました。



【グラフ】セックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫したらどうする？（調査結果を見る）

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳のユーザー3000人（男性1471人、女性1529人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。



「夫婦の営み」がなく、「浮気・不倫」以外の解消手段（自己処理／性的サービス／運動等／性欲がわかない／その他）を選んだ男性705人、女性868人のうち、「セックスレスを解消したい」と答えた割合は、男性が34.89％、女性が12.79％。一方、「解消したくない」は男性が65.11％に対して、女性は87.21％と男女差が顕著に現れました。



また、「セックスレスが原因で喧嘩をしたことがある」と答えた人は、男性が17.73％、女性が11.98％となり、男性のほうがやや高くなりました。



一方、「セックスレスが原因での夫婦喧嘩はない」と答えた男性580人、女性764人に対して、「セックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫したらどうしますか」と聞いたところ、「離婚する」（男性35.86％、30.89％）、「条件をつけて許す」（同31.55％、同40.58％）、「自分も浮気する」（同18.1％、同9.82％）が上位となりました。



なお、自由記述では「まず話し合う」「状況次第で判断」「病気等の事情なら責められない」「家計に影響しないなら容認」「許さないが離婚はしない」「逆にレス解消になるかも」など、一律判断が難しいという声が多く寄せられました。