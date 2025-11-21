お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が20日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）で共演している南海キャンディーズの山里亮太（48）について言及した。

ボージョレ・ヌーボー解禁日を20日に迎え、小木は冒頭からボジョレーを飲みながら番組がスタート。前日の同時間帯、山里は同局系「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」内でボジョレーを飲む小木について言及。「明日（21日）のDayDay．での小木さんを心配していた」などと語っていたという。小木は酒に弱く、あまり飲まないことで知られる。

小木はリスナーから山里が心配していたことを知らされ、「山ちゃん、心配してくれてるんだ。というよりも、毎回ね、DayDay．のスタジオ行くと、山ちゃんはいつも心配してますよ。というかね、山ちゃんね、俺と仕事する時、心配そうな目で見ている。本当そうなのよ。なので、お酒とか関係ないと思いますよ」と打ち明けた。

続けて「山ちゃんがいると気が大きくなるというか。何でもあの人やってくれるから。救ってくれるから。すごいいいんだよな。性格も悪いでしょ。何か楽しいんだよね。性格悪い人って意地悪な顔したりするでしょ。それが俺好きなのよ。俺も性格悪いで通ってるから気が合うというか。同じところで同じ悪い顔しているというか」と語った。

相方の矢作兼は体調不良で「大事を取って」欠席。代役としてプロダクション人力舎の後輩、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が番組途中からゲスト出演した。