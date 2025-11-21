「善意で言ったつもりが悪意として受け取られてしまった」「説明を真逆に解釈されてしまった」など、自分の言ったことが誤解され、上手く伝わらなかった経験はありませんか。「誤解を解くこと以上に大切なのは、『相手にどう伝わるか』を事前に考えることではないでしょうか」と語るのは、認知心理学を専門とする、三宮真智子大阪大学・鳴門教育大学名誉教授です。そこで今回は、先生の著書『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』から一部を抜粋し、自分の意図を正しく伝えるコミュニケーションの方法をご紹介します。

【書影】認知心理学の第一人者が教える、賢い伝え方。三宮真智子『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』

* * * * * * *

「悪意ある発言」の9割は思い違い？――気分や感情による誤解

「ひどいことを言われた。なぜあんなことを言われなければならないのだろう」

そんなふうに感じたことはありませんか？ 実は、私たちは、人から言われたことに過剰反応をしてしまう場合があるのです。

とりわけ、不安な気持ちでビクビクしている時や落ち込んでいる時、イライラしている時、あるいは相手にネガティブな感情を抱いている時などには、相手の言葉を悪意に解釈してしまいがちです。

ところが実際には、悪意のある発言ではないことも案外多いのです。

Aさんは、仕事で大きな失敗をして落ち込んでいました。友人に聞いてもらい、励ましてほしいと考えたAさんは、電話でいきさつを話しました。すると友人は、「まあ、そんなものだよね」との返事。

「キミの実力は、まあ、そんなものだよね」と受け取ったAさんは、いよいよ落ち込みました。

ところが、友人は、「仕事って、まあ、そんなものだよね（だから、気にするなよ）」と言いたかったのです。

相手の気持ちが落ち込んでいる時には、特に言い方に慎重になる必要があります。ネガティブに解釈されかねない言い回しは、避けましょう。

私も同様の失敗をしたことが…

…と偉そうに書いている私も、実は同様の失敗をしたことがあります。

ある会社の社長と新入社員、そして私の3人で会った時のことです。

新入社員の女性について、社長が次のように言いました。「実は、彼女、ちょっとしょげてるんです。というのも、今朝、コーヒーをコンピュータのキーボードの上にひっくり返してしまって、大変なことになったんです」

私はそれを聞いて思わず、「まぁ！ 気をつけないとね」と言いました。

それは、自分も同じことをしそうだと思ったからです。つまり、「私も気をつけないとね」という意味でした。

ところが、うっかり主語を省いたために、新入社員の女性は自分の不注意を非難されたと思ったのです。

そして、「あなた、気をつけないとね」と言われたと受け取ったのです。彼女は私に向かって「どうもすみません」と謝りました。

その一言で、私は彼女に誤解を与えてしまったと気づき、慌てて次のように言いました。

「あ、違うんです。私も気をつけないと、という意味だったんです。紛らわしい言い方をして、ごめんなさい」彼女は笑顔になってくれて、私も、ほっとしました。

この時、もし彼女が黙っていたなら、彼女も私も誤解が生じていることに気づかなかったでしょう。そして私は、上司でもないのに彼女にダメ出しをする嫌な人間と見られたかもしれません。

言葉の解釈

私たちのコミュニケーションは、感情によっても大きく左右されます。

同じ言葉を聞いたとしても、聞き手の気分や感情の状態によって、意味解釈が変わる可能性があるのです。



（写真提供：Photo AC）

「相手の機嫌が悪い時、ふだんなら冗談で通ることが通らなかった」という経験は、このことを表しています。

一般に、言葉の解釈は、その時の気分に一致するような方向で行われます。

これを、解釈における気分一致効果と呼びます（※1）。

これは、私たちが何らかの判断を行う時には、自らの感情状態を手がかりにするために起こるものです。

コミュニケーションを取る前にポジティブな感情状態であれば、相手の発話をポジティブにとらえ、逆に、ネガティブな感情状態であれば、相手の発話をネガティブにとらえる傾向があります。

私たちは、自分がもともと怒っていたために相手の言葉を悪意に受け取ったのか、それとも、相手の悪意ある発言に自分が怒ったのかを区別することが苦手です。

そのため、自分が怒っているのは、相手が悪意のある嫌なことを言ったせいだと感じてしまいがちなのです。

※1 Forgas, J. P. & Bower, G. H. 1987 Mood effects on person-perception judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 53（1）, 53-60.

人間関係によっても左右される

同様に、話し手と聞き手の人間関係のあり方も、意味解釈を左右します。

私が行ってきた誤解の調査では「自分が好きではない人の言った言葉は悪く受け取る」といった報告が目立ちます。

人間関係が良好であれば、「相手が自分に対して悪意のある発言をするはずがない」という前提に立ち、相手が妙なことを言っていると感じた場合には、「聞きまちがいか？」と考え、相手に確かめようとします。

しかしながら、関係が悪化していれば、相手が自分に対して否定的な発言をしたとしても不思議はないため、たとえ誤解であったとしても、否定的な解釈のまま受け取る可能性が高くなります。

このような場合、誤解は正される機会を失います。

「けんかした時には相手の言葉を悪く取る」などの報告は、このことを示しています。関係のよくない相手とのコミュニケーションにおいては、最初から不快な感情を持って臨むため、感情による解釈の歪みが生じるのです。

次の例では、受け手の感情的な問題が誤解の背景にあると考えられます。

「暇だから遊ぼう」というフリーターの友人からのメールに、「忙しいから無理」と返したところ、「どうせ俺は暇だよ」という返信が来て気まずくなった、というものです。

ここでは、友人が、自分がフリーターであることにたまたま引け目を感じていたために、相手は暇な自分をバカにしているのではないかとの解釈をしてしまったのでしょう。

※本稿は、『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』（大和書房）の一部を再編集したものです。