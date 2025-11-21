W杯イヤーの大ケガ…日本代表DF町田浩樹インタビュー「4月には復帰したい」冨安・毎熊と帰ったブラジル戦の夜(前編)
北中米W杯最終予選7試合に出場し、日本代表のW杯出場に大きく貢献したDF町田浩樹(ホッフェンハイム)は今季、ドイツ・ホッフェンハイムへのステップアップを果たし、充実のW杯イヤーを過ごすはずだった。ところが8月23日、ブンデスリーガ開幕節の前半途中に相手選手と接触し、左膝前十字靭帯断裂の大ケガ。全治7〜8か月という長期離脱を強いられることとなった。
ベルギーのロイヤル・ユニオン・サンジロワーズで一昨季は110年ぶりのカップ制覇、昨季は90年ぶりのリーグ制覇といった歴史的なタイトルをもたらし、念願の欧州5大リーグ挑戦も決まり、日本代表でも主力としての地位を固めつつあった矢先の悲劇--。しかし、7年前にも右膝の大ケガを乗り越えてきた不屈のセンターバックはW杯挑戦の希望をまったく諦めていなかった。
『ゲキサカ』では今月、日本で手術を受け、リハビリを続ける町田への単独インタビューを実施。来年夏に迫ってきたW杯への熱い思いと、理論的に進める完全復活への取り組みを聞いた。
―ここまでのリハビリの経過はいかがでしょうか。
「8月にケガをしてから月末に日本に帰ってきて、9月頭に日本で手術をして、いまが術後8週ごろ(※取材時点)というところで、先週までは大きい装具をつけていましたがようやくそれが取れて、歩き始めたところです。今のところは順調に来ていますね。前十字のケガは術後何週でこれをやるというプロトコル(復帰手順)が一つひとつ決まっているのですが、8週までは順調に来ていて、次の目標は術後12週でジョギングができればというところです」
―リハビリは1度目の経験があることも大きいですか。
「ただ、前十字靭帯の再建手術は大きく分けて2つの方法があって、どの靭帯を取ってくるかによって違いがあります。前回の時、僕は右足のハムストリング(太もも裏)の腱を取ってきたんですが、今回はBTBと呼ばれる膝蓋(しつがい)腱を移植したので違うやり方になっています。それぞれメリットとデメリットはあるのですが、膝蓋腱から取ったほうが早く復帰できる可能性が高いということでこっちを選択しました。復帰過程では膝蓋腱の周りが痛くなるデメリットもあると聞くので、そこはこれからうまく向き合っていこうという感じですね。やっぱりW杯があるので少しでも早いほうを選びました」
―負傷したブンデスリーガ開幕戦は自分もDAZNで見ていたのですが、当時はどのような思いでしたか。
「移籍して良いプレシーズンを過ごすことができて、すぐにスタメンを取ることができてというところだったので、ショックと言えばショックだったのですが、実はやった瞬間は前十字だとは思っていませんでした。右で一回切った時の感覚も覚えていますが、今回は接触があったのでその時の接触の痛みかなと。だからその接触の後、僕は相手のコーナーキックで一回ピッチに戻って立っているんですが、立った瞬間から膝がグラグラしていたので、これは膝をやったなと思って代わった感じでしたね」
―検査の前にはもう覚悟をして……と。
「多少は覚悟をしていましたね。もちろん切れていないことは祈っていたんですが、たぶんそうだろうなとは心のどこかでは思っていました」
―当時のことを振り返ったインタビューも読んだのですが、その時点で気持ちを切り替えたと話していました。
「悲観はしなかったですね。右足で経験していたこともありますし、もうやった瞬間にはW杯までの月日を数えて『7、8か月あるなら戻れるかな』というのも自分の中にあったので、逆に今で良かったなと。もしあと2か月くらい遅れていたら絶対に間に合わないところだったので、まだ可能性は残っているなという気持ちでした」
―その切り替えは驚きです。少し俯瞰的な見方で申し訳ありませんが、念願の5大リーグに移籍し、とてつもないモチベーションで臨んだ開幕戦での負傷ということで、見ている側としては「こんなに辛いことがあるのか」と思ってしまうような状況でした。
「もちろん本当にここからだという時だったので、ショックと言えばショックではありましたね。プレシーズンでも、開幕戦でプレーした時間でもドイツでやっていけるという自信はあったので。でも逆にチームである程度の信頼を勝ち得ることができ、スタメンを取ることができたことには自分の中で自信もありましたし、ベルギーだけじゃなくドイツで通用するという感触も得られていたので、復帰してケガ前の状態に戻せればドイツでも活躍できるだろうと思えていることが大きいですね」
―今までの積み重ねでこのレベルには到達したな、という確信でしょうか。
「そうですね。その気持ちが大きいです」
―日本代表での戦いに関してはいかがですか。間違いなく9月、10月、11月のテストマッチに向けて大きなモチベーションを持っていたと思います。
「間違いないですね。アジアであれだけやれたので、次は世界の相手と代表でやるんだというのは一つの直近の目標ではありましたし、もちろん代表戦には出たかったです。代表活動は期間が短いですし、よりレベルの高い相手とやれるのを楽しみにしていました。ただ、そこでケガをしてしまったということで、もうW杯だけを見てやっていくしかないなと。10月のブラジル戦も現地に見に行きましたけど、日本代表のクオリティー、個のクオリティーが上がったなということはすごく感じますし、このピッチに立っていたかったなという気持ちもありました。ただ同時に、世界のトップレベルとも日本代表は戦えるんだというのを感じた試合だったので、とにかくW杯までに復帰して、そこに戻れるように頑張りたいと思っています」
―ブラジル戦は現地でどのようなことを感じましたか。
「やっぱりまずはあのレベルの相手と戦えるというのは自分たちの基準を見極める意味ですごく良い試合だったと思います。前半はミドルブロックであまりうまくいっていないなか、後半にどういう指示があったかまでは中にいないので分からなかったですけど、自分たちでハイプレスに行って、そこから流れを掴んでひっくり返したのは本当にたくましいなと。チームとして対アジアではなく、対世界の戦い方が一つ見えてきたのかなと思います」
―おそらく同じく長期離脱中の冨安健洋選手、毎熊晟矢選手と一緒に見ていたと思うのですが、どのようなやりとりがありましたか。
「特にトミとは守備の選手でポジションも同じなので、もう少しここをこうしたよねという話はしながら見ていましたね。ちょっと戦術的な話になるので、言えないこともありますが(笑)」
―内容も気になりますが(笑)、良い時間ですね。
「まず上から試合を見るということが自分自身なかなかないことでしたし、特にプレミアであれだけ経験のある選手と上から見ながら話し合えたのはすごく面白かったです。その中では同意する意見もあったので、話した内容のところは僕であったり、トミが代表に帰った時に良い形で還元できればなと思っています」
―これまでの実績を考えると2人ともがあのピッチに立てる立場だったと思います。CBは離脱者が相次いでいる状況ですが、復帰へのモチベーションにも変化がありましたか。
「ブラジル戦では(鈴木)淳之介が良いプレーをしていましたし、(渡辺)剛くんも素晴らしかった。ああいう選手たちが僕らケガをした選手に代わって出るようになって、あれだけのパフォーマンスをできるというのは日本の層の厚さをあらためて感じました。なので、まずは僕もうかうかしていられないなという気持ちにさせてもらいました。実は試合の帰りはマイクとトミと一緒に車に乗って帰っていたんですが、みんなで『早くサッカーしてぇな……』と。そんな思いを噛み締めながら、あの試合をやっている羨ましさと、その反骨心じゃないですけど、それに近いものを持ちながら3人で帰ったのを覚えています」
―とても熱い話です。長期離脱につながるケガはその立場になった本人にしか分からないこともあると思いますが、その痛みを分かち合える彼らの存在は大きいですか。
「そうですね。ケガをした者にしか分からない辛さというものはあると思いますし、サッカー選手に限らずスポーツ選手はみんなそういう時期があるので、その時にどう先を見て、どのような目標を掲げてリハビリできるかが大事だと思うので、一緒にリハビリをして、ピッチに戻るという目標を見つめながら一緒に切磋琢磨できたのはすごく充実した時期だったなと思います」
―町田選手自身はここからの復帰に向けてどのようなロードマップを描いていますか。
「まず前十字靭帯の治療は基本的に7か月から8か月くらいが目安になるのですが、8か月となると5月復帰くらいになってしまって、W杯の選考にも関わってくるので、5月にはある程度パフォーマンスをしているところを見せたいという気持ちはあります。なので、7か月で4月には復帰したいですね。もちろん筋力がどれくらい戻るかもありますし、復帰時期は一概には言えないんですが、右足の時は7か月くらいで練習試合には復帰できたので、ある程度の道のりはわかっているつもりです。あと右足をケガしたときよりは間違いなくリハビリの時間も長いし、体幹も含めてめちゃくちゃしっかりリハビリをしているので、もうちょっと早くなるかなという期待もしています。いまは筋力を上げるのもそうだし、曲げ伸ばしも痛みが出ていないので、それはすごくポジティブなことで、またここから数か月してランニングとかが始まった時にリバウンドが出なければすごくスムーズだなと考えています」
―4月に復帰し、5月の終盤戦でパフォーマンスを見せて、6月のW杯開幕という流れが理想といった形ですかね。
「もちろん復帰してすぐにW杯のトップパフォーマンスに合わせるというのは間違いなく難しいことです。でもそれができる自信もなぜかあるんですね。それは右足を経験しているからとしか言えないのですが、もう本当にW杯に合わせるということだけを考えて、いかにしてそこにトップパフォーマンスを持っていくかということだけを考えてやっていこうと思っています」
※後編へ続く
(インタビュー・文 竹内達也)
ベルギーのロイヤル・ユニオン・サンジロワーズで一昨季は110年ぶりのカップ制覇、昨季は90年ぶりのリーグ制覇といった歴史的なタイトルをもたらし、念願の欧州5大リーグ挑戦も決まり、日本代表でも主力としての地位を固めつつあった矢先の悲劇--。しかし、7年前にも右膝の大ケガを乗り越えてきた不屈のセンターバックはW杯挑戦の希望をまったく諦めていなかった。
―ここまでのリハビリの経過はいかがでしょうか。
「8月にケガをしてから月末に日本に帰ってきて、9月頭に日本で手術をして、いまが術後8週ごろ(※取材時点)というところで、先週までは大きい装具をつけていましたがようやくそれが取れて、歩き始めたところです。今のところは順調に来ていますね。前十字のケガは術後何週でこれをやるというプロトコル(復帰手順)が一つひとつ決まっているのですが、8週までは順調に来ていて、次の目標は術後12週でジョギングができればというところです」
―リハビリは1度目の経験があることも大きいですか。
「ただ、前十字靭帯の再建手術は大きく分けて2つの方法があって、どの靭帯を取ってくるかによって違いがあります。前回の時、僕は右足のハムストリング(太もも裏)の腱を取ってきたんですが、今回はBTBと呼ばれる膝蓋(しつがい)腱を移植したので違うやり方になっています。それぞれメリットとデメリットはあるのですが、膝蓋腱から取ったほうが早く復帰できる可能性が高いということでこっちを選択しました。復帰過程では膝蓋腱の周りが痛くなるデメリットもあると聞くので、そこはこれからうまく向き合っていこうという感じですね。やっぱりW杯があるので少しでも早いほうを選びました」
―負傷したブンデスリーガ開幕戦は自分もDAZNで見ていたのですが、当時はどのような思いでしたか。
「移籍して良いプレシーズンを過ごすことができて、すぐにスタメンを取ることができてというところだったので、ショックと言えばショックだったのですが、実はやった瞬間は前十字だとは思っていませんでした。右で一回切った時の感覚も覚えていますが、今回は接触があったのでその時の接触の痛みかなと。だからその接触の後、僕は相手のコーナーキックで一回ピッチに戻って立っているんですが、立った瞬間から膝がグラグラしていたので、これは膝をやったなと思って代わった感じでしたね」
―検査の前にはもう覚悟をして……と。
「多少は覚悟をしていましたね。もちろん切れていないことは祈っていたんですが、たぶんそうだろうなとは心のどこかでは思っていました」
―当時のことを振り返ったインタビューも読んだのですが、その時点で気持ちを切り替えたと話していました。
「悲観はしなかったですね。右足で経験していたこともありますし、もうやった瞬間にはW杯までの月日を数えて『7、8か月あるなら戻れるかな』というのも自分の中にあったので、逆に今で良かったなと。もしあと2か月くらい遅れていたら絶対に間に合わないところだったので、まだ可能性は残っているなという気持ちでした」
―その切り替えは驚きです。少し俯瞰的な見方で申し訳ありませんが、念願の5大リーグに移籍し、とてつもないモチベーションで臨んだ開幕戦での負傷ということで、見ている側としては「こんなに辛いことがあるのか」と思ってしまうような状況でした。
「もちろん本当にここからだという時だったので、ショックと言えばショックではありましたね。プレシーズンでも、開幕戦でプレーした時間でもドイツでやっていけるという自信はあったので。でも逆にチームである程度の信頼を勝ち得ることができ、スタメンを取ることができたことには自分の中で自信もありましたし、ベルギーだけじゃなくドイツで通用するという感触も得られていたので、復帰してケガ前の状態に戻せればドイツでも活躍できるだろうと思えていることが大きいですね」
―今までの積み重ねでこのレベルには到達したな、という確信でしょうか。
「そうですね。その気持ちが大きいです」
―日本代表での戦いに関してはいかがですか。間違いなく9月、10月、11月のテストマッチに向けて大きなモチベーションを持っていたと思います。
「間違いないですね。アジアであれだけやれたので、次は世界の相手と代表でやるんだというのは一つの直近の目標ではありましたし、もちろん代表戦には出たかったです。代表活動は期間が短いですし、よりレベルの高い相手とやれるのを楽しみにしていました。ただ、そこでケガをしてしまったということで、もうW杯だけを見てやっていくしかないなと。10月のブラジル戦も現地に見に行きましたけど、日本代表のクオリティー、個のクオリティーが上がったなということはすごく感じますし、このピッチに立っていたかったなという気持ちもありました。ただ同時に、世界のトップレベルとも日本代表は戦えるんだというのを感じた試合だったので、とにかくW杯までに復帰して、そこに戻れるように頑張りたいと思っています」
―ブラジル戦は現地でどのようなことを感じましたか。
「やっぱりまずはあのレベルの相手と戦えるというのは自分たちの基準を見極める意味ですごく良い試合だったと思います。前半はミドルブロックであまりうまくいっていないなか、後半にどういう指示があったかまでは中にいないので分からなかったですけど、自分たちでハイプレスに行って、そこから流れを掴んでひっくり返したのは本当にたくましいなと。チームとして対アジアではなく、対世界の戦い方が一つ見えてきたのかなと思います」
―おそらく同じく長期離脱中の冨安健洋選手、毎熊晟矢選手と一緒に見ていたと思うのですが、どのようなやりとりがありましたか。
「特にトミとは守備の選手でポジションも同じなので、もう少しここをこうしたよねという話はしながら見ていましたね。ちょっと戦術的な話になるので、言えないこともありますが(笑)」
―内容も気になりますが(笑)、良い時間ですね。
「まず上から試合を見るということが自分自身なかなかないことでしたし、特にプレミアであれだけ経験のある選手と上から見ながら話し合えたのはすごく面白かったです。その中では同意する意見もあったので、話した内容のところは僕であったり、トミが代表に帰った時に良い形で還元できればなと思っています」
―これまでの実績を考えると2人ともがあのピッチに立てる立場だったと思います。CBは離脱者が相次いでいる状況ですが、復帰へのモチベーションにも変化がありましたか。
「ブラジル戦では(鈴木)淳之介が良いプレーをしていましたし、(渡辺)剛くんも素晴らしかった。ああいう選手たちが僕らケガをした選手に代わって出るようになって、あれだけのパフォーマンスをできるというのは日本の層の厚さをあらためて感じました。なので、まずは僕もうかうかしていられないなという気持ちにさせてもらいました。実は試合の帰りはマイクとトミと一緒に車に乗って帰っていたんですが、みんなで『早くサッカーしてぇな……』と。そんな思いを噛み締めながら、あの試合をやっている羨ましさと、その反骨心じゃないですけど、それに近いものを持ちながら3人で帰ったのを覚えています」
―とても熱い話です。長期離脱につながるケガはその立場になった本人にしか分からないこともあると思いますが、その痛みを分かち合える彼らの存在は大きいですか。
「そうですね。ケガをした者にしか分からない辛さというものはあると思いますし、サッカー選手に限らずスポーツ選手はみんなそういう時期があるので、その時にどう先を見て、どのような目標を掲げてリハビリできるかが大事だと思うので、一緒にリハビリをして、ピッチに戻るという目標を見つめながら一緒に切磋琢磨できたのはすごく充実した時期だったなと思います」
―町田選手自身はここからの復帰に向けてどのようなロードマップを描いていますか。
「まず前十字靭帯の治療は基本的に7か月から8か月くらいが目安になるのですが、8か月となると5月復帰くらいになってしまって、W杯の選考にも関わってくるので、5月にはある程度パフォーマンスをしているところを見せたいという気持ちはあります。なので、7か月で4月には復帰したいですね。もちろん筋力がどれくらい戻るかもありますし、復帰時期は一概には言えないんですが、右足の時は7か月くらいで練習試合には復帰できたので、ある程度の道のりはわかっているつもりです。あと右足をケガしたときよりは間違いなくリハビリの時間も長いし、体幹も含めてめちゃくちゃしっかりリハビリをしているので、もうちょっと早くなるかなという期待もしています。いまは筋力を上げるのもそうだし、曲げ伸ばしも痛みが出ていないので、それはすごくポジティブなことで、またここから数か月してランニングとかが始まった時にリバウンドが出なければすごくスムーズだなと考えています」
―4月に復帰し、5月の終盤戦でパフォーマンスを見せて、6月のW杯開幕という流れが理想といった形ですかね。
「もちろん復帰してすぐにW杯のトップパフォーマンスに合わせるというのは間違いなく難しいことです。でもそれができる自信もなぜかあるんですね。それは右足を経験しているからとしか言えないのですが、もう本当にW杯に合わせるということだけを考えて、いかにしてそこにトップパフォーマンスを持っていくかということだけを考えてやっていこうと思っています」
※後編へ続く
(インタビュー・文 竹内達也)