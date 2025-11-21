米１０年債利回り低下 ９月の米雇用統計は雇用の減速を示す＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ９月の米雇用統計は雇用の減速を示す＝ＮＹ債券概況

みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.537（-0.055）

米10年債 4.086（-0.050）

米30年債 4.723（-0.033）

期待インフレ率 2.253（-0.029）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の９月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を上回ったものの、失業率が上昇したほか、前回分が減少に下方修正されたこと、そして平均時給の鈍化傾向も示したことで、利回りは下げの反応を見せていた。



ただ、ＦＲＢの利下げ期待もやや上昇したものの、こちらは据え置きの見方が依然として根強いようだ。



終盤には大幅高で始まった米株式市場が下げに転じたこともあり、１０年債利回りは４．０８％台まで低下している。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

