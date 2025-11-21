Åìµþ±ØÆâ¤ÎÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤Ë³¤³°µÒ¤¬¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤Ìõ
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢2012Ç¯¤ÎºÆ³«¶È¸å¤Ï¶Ã°Û¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Î¨40¡ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡£
¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ëµ±¤¯¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¿¿ñ¤Ë½é¤á¤ÆÇ÷¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë 100Ç¯Àè¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¡Ù¡Ê¾åºåÅ°Ãø¡Ë¤¬Àèº¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÁí»ÙÇÛ¿Í¤Þ¤Ç¡¢11¤ÎStory¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö100Ç¯Àè¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤Ï¡©
³¤³°¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎStory¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
à¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë〞¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý
ÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¡¢Åìµþ¡£¤½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤ÎÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎºÇÂç¤Î¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ±Ø¡£¤½¤³¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£¤·¤«¤â100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î·úÊª¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹Äµï¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£³¤³°¤Î¥²¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡¢2023Ç¯¤«¤é¥»¡¼¥ë¥¹ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¾±Ê¾´»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¤¢¤¤³¡Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â±Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä±Ø¤Ë¤¢¤ëà¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë〞¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñ¤ËÍÌ¾¤ÊÃæ±û±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼£°Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Î±ØÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
±Ø¤Î¶á¤¯¤ÇÍøÊØÀ¤Ï¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼£°Â¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£à¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë〞¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£Ã¼Åª¤Ë¡¢¼£°Â°¤¤¡¢¸Å¤¤¡¢±ø¤¤¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢Åìµþ±Ø¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Þ¤¿Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÂÃ«¤ä¿·½É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÅìµþ±Ø¡¢¤¬¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë³°¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ý¤ÎÆâ¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»½ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅìµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Åìµþ¤«¤éµþÅÔ¤äÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿±Ø¡¢¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÈ¬½Å½§Â¦¤Ë¾è¤ê¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·´´Àþ¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅìµþ±Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Åìµþ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤âÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¡£Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î©ÃÏÅª¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡È±£¤ì¤¿ÊõÀÐ¡É¤È´¶Ã²¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ
²Ã¤¨¤Æ¾¾±Ê¤¬¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤µ¤À¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¯¥ì¥É¡Ê¿®¾ò¡Ë¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤ë¡ØOur Promise¡Ù¡Ê2012Ç¯ºÆ³«¶È¤Ø¸þ¤±Äê¤á¤é¤ì¤¿Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¹´Â«ÎÏ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£³°´Ñ¤äÆâÁõ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·úÃÛ¤Î¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÜµÒ¤ÏÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹Äµï¤«¤é¼Ì¤·¤¿Åìµþ±Ø¤ÎÈþ¤·¤¤Á´·Ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡ÖWOW!¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Î±Ø¼Ë¤Î6³ä¤¬¥Û¥Æ¥ë¤À¡¢¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡¢¤È¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡×
ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤ÆÎò»Ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅÁ¤ï¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡¢¤³¤³¤Ï¡ÈHidden gem!¡É¡Ê±£¤ì¤¿ÊõÀÐ¤À¡Ë¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ¡£½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¥³¥í¥Ê¸å¤ËÌÏº÷¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¼êË¡
¾¾±Ê¤Î»Å»ö¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ë¹ñÆâ¼êÇÛ¤òÃ´¤¦¼è°úÀè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¤ÊÆÃ´Åö¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«Ã´Åö¡¢¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¤ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤Ï¾¾±Ê1¿Í¤À¡£
¡Ö¾¯¤·¥¨¥ê¥¢¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥í¥Ê¤Î´Ö¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢´Ø·¸À¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯¥»¡¼¥ë¥¹¥¹¥¡¼¥à¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥²¥¹¥È¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¡¢°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¾¾±Ê¤Ï¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤à¤·¤í¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤¬Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤ë¡¢¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ³¤³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯²ÁÃÍ¡¢¹¤¬¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¾¾±Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¤Ç¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¾¾±Ê¤Ï±þÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´°§»¢¤·¤Æ¡¢ÆâÍ÷¤â¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÏÃ¤âÃÆ¤Þ¤º¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¥á¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
È¾Ç¯¸å¡¢¾¾±Ê¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ÐÄ¥¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë´ó¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤½¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î½÷À¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°ì½ï¤Ë¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î³¹¤òÃúÇ«¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢àÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤À¤«¤é〞¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÆ±Î½¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¥á¡¼¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç3¿Í¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶³¤³°½ÐÄ¥¤ò¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¾±Ê¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤â¡¢¼Â¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÊý¤â¡¢ÊÌ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ÐÄ¥¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤Î·Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÊÃ±¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤âµ¯¤³¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ü¤»¤º¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡È¶¯ÎÏ¥»¡¼¥ë¥¹¥Ä¡¼¥ë¡É
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¡£¥²¥¹¥È¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥²¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤À¤é¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢¾ï¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹ç¤¦¥²¥¹¥È¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤³°¹ñ¿Í¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Ä¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤1Ëü±ß»¥¤À¡£½ÂÂô±É°ì¡Ê¤·¤Ö¤µ¤ï¤¨¤¤¤¤¤Á¡Ë¤Î¾ÓÁü¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª»¥¤Ë½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
