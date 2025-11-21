めざましテレビお天気キャスター・林佑香、大人な上品コーデに反響「天使級の可愛さ」 アイテムの価格も公表
『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式インスタグラムが、20日までに更新。お天気コーナーにて、お天気キャスターを務めている林佑香アナの上品な冬コーデを披露し反響が集まっている。
【写真】林佑香アナの大人かわいい冬コーデ（ほか2枚）
公式インスタグラムは「お天気コーナー『きょう何着て行く？』林佑香の毎日のコーデを紹介」とつづり、林アナの冬コーデを公開。コーデのポイントについては「グッと冷え込む日は、ジャケットの下にふわふわカーデとカットソーをINしてあったかわいいレイヤードスタイルに。仕上げにマフラーをプラスしてシーズンムードをUP。イエローからブラウンの暖色でまとまりを意識しているのでアイテム数が多くても統一感がうまれます」と語り、さらに各アイテムの値段まで詳細に記載していた。
大人っぽくてキレイな林アナの姿にファンからは「モデルさんみたい可愛い」「ビューティーフルガール」「天使級の可愛さ」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「めざましテレビ」インスタグラム（＠mezamashi.tv）
