お笑いタレントのカンニング竹山（54）が20日放送のテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜 後8・58）に出演。最近ハマっていることを明かした。

竹山は「最近だんだん年を取ってきたのもあって、夜が早くなってきたんですよ。そんなに夜更かしもしたくなくて、早く寝て早く起きたい」と話した。

だが「お酒も好きだから、飲みに行きたい」というのも捨てられない。「昔は7時、8時、9時。下手したら仕事が終わってから10時から飲みに行こうぜって言ったんだけど、もう凄く嫌で、そういうのが」と語った。

そのため「最近は3時、4時から飲む」と言うと、共演者から「夕方？」と驚きの声。竹山はうなずきながら「まだ明るいうちから、4時からスタート。夜9時には家帰って寝るっていう」と明かした。

俳優のユースケ・サンタマリアが「店が限られてて、逆に選びやすいよね」と言うと「意外と昼間から開けているお店って、今はやっているからあるんですよ」と言い「一番うれしい瞬間はね。4時ぐらいから2時間半飲むと、結構酔っているんですよ。酔っているけど“今、何時だと思う？”っていいながら“6時半！”って言うの。“まだ6時半！”」と笑っていた。