乃木坂46・林瑠奈がインスタグラム開設 ユーザーネームにも注目「面白すぎる」「斬新だね」
乃木坂46の4期生・林瑠奈が20日、インスタグラムを開設した。
【写真】乃木坂46・林瑠奈のインスタグラム初投稿
林は初投稿で「乃木坂46の林瑠奈です。Instagramを始めました。よろしくお願いします」とあいさつし、カラフルなニット帽を被って笑顔を見せる写真を公開。続けてブログでも同様に報告し、「不慣れなことが多いかと思いますがよろしくお願いします」と記した。
乃木坂46の4期生は現在12人が在籍しており、このうち遠藤さくら、賀喜遥香、柴田柚菜、松尾美佑を除く8人がインスタグラムを開設している。
ユーザーネームは「＠hayashi.runa_honmonogram」で、ファンからは「“honmonogram”って斬新だね（笑）」「ユーザーネームが面白すぎる！」「本物グラムはおもろすぎる笑」などの声が上がっていた。
引用：「林瑠奈」インスタグラム（＠hayashi.runa_honmonogram）
