¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡È¾Ä¡ÉËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡õ¡È¤¢¤ó¡ÉÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Âç¿Í¤Î¡È¤Þ¤Þ¤´¤È¡É¤Ë¶¦´¶Â³¡¹¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤³¤ÎµÓËÜ¡Ä¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×
¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¶¦±é¤¹¤ëÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾Ä¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤È¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë¡È¤Þ¤Þ¤´¤È¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤³¤ÎµÓËÜ¡Ä¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤ë¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¾Ä¤È¤¢¤ó¤Ï¡¢±ÊÅç²È¤ÇÊë¤é¤¹ÑÛ¡ÊÏÂÃÒÍ®ÍÕ¡Ë¤È¿¿¡Ê»³ËÜµÝ·î¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤È¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿Âç¿Í¤¿¤Á4¿Í¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»ÐÄï¤Î¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÄ¯¤á¤ë¡£¤Þ¤Þ¤´¤È¤ÎÃæ¤Ç²È»ö¤È°é»ù¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¹Â¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¿µ°ì¤È¤µ¤È¤³¤Ï»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼É×ÉØ¤ÎÌÌ±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤·¤«¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¾Ä¤È¤¢¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÑÛ¤È¿¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¸òÂå¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¾Ä¤È¤¢¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ÊÅç²È¤Î¿Í¡¹¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾Ä¤Ï¤Þ¤Þ¤´¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ó¤Ë¤Ð¤«¤êÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¿²È»ö¤È°é»ù¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤òÊú¤¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Àö¤¤Êª¤â¤¹¤ë¾Ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²È»ö¤È°é»ù¤ÇØÞØ¬¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¢¤ó¤Î»Ñ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤Þ¤´¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤¬¾Ä¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È±þ¤¨¤¿¾Ä¤Ï¡¢¤¢¤ó¤È°ì½ï¤ËÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤¬¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤«¤é°ìÅ¾¡¢¾Ä¤¬¤Þ¤Þ¤´¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ²È»ö¤È°é»ù¤Î¶ìÏ«¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤´¤È¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î²á¹ó¤µ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤ÎÀ¨¤¤È¯ÁÛ¤À¡×¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤³¤ÎµÓËÜ¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¡ÄÄ»È©Î©¤Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ÎÆü¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹æµã¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò»ä¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
