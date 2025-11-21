フジテレビの人気長寿番組「くいしん坊！万才」が、２２日の「５０年間ありがとう！くいしん坊！万才 一生忘れられない味ＳＰ」（午後１時半、関東ローカル）で最終回を迎える。

リポーターが固定で放送を開始した１９７５年から、番組の顔である“くいしん坊”たちが食のみならず、その土地の人たちと触れ合いながら、日本各地のご当地グルメを伝え、多くの視聴者に親しまれ続けてきた同番組。

スタジオには、７代目・村野武範、８代目・辰巳琢郎、９代目・山下真司、１０代目・宍戸開、１１代目・松岡修造、そして１９８４年に亡くなった２代目・竜崎勝の娘である元フジテレビの高島彩アナウンサーが登場。歴代くいしん坊たちが思わず唸（うな）った“一生忘れられない味”を紹介しながら、懐かしい映像とともに、５０年の歴史を振り返る。

日本の食文化が大きく変わり始めた１９７０年代。ふるさとの味や家庭料理を再発見しようと番組が始まった。全国の名店から家庭料理、農業・漁業の現場までを訪ね歩き、食文化に寄り添ってきた。番組を通じて、歴代リポーターたちが食べた料理はおよそ２万６０００食。その中で、彼らが選ぶ“一生忘れられない味”とは一体どんなものだったのか？ また、歴代最長の松岡は「この料理があったからこそ、２５年間続けられた」と語る、ターニングポイントとなった料理を求めて長崎県へ。２５年ぶりにその料理を堪能する。

＜歴代リポーターのコメント＞

Ｑ・皆さんにとって「くいしん坊！万才」とは？

▼７代目・村野武範「“人生最高の調味料”です。５０年間皆さんにかわいがってもらい、今日までやってくることができました。本当にありがとうございました」

▼８代目・辰巳琢郎「“お祭り届け隊”です。僕たちは皆さんのもとにお祭りを運んでいるような印象なんです。皆さんにとって、このお祭りは一生に一度かもしれないと気づいた時から、“くいしん坊！”をもっと大事にしなくちゃと思いだしました。その気持ちは今でも忘れず、これからもお祭りをお届けし続けます。本当にありがとうございました」

▼９代目・山下真司「“人生の宝”です。行く先々で出会った皆さんの美しい目を見たときには、とても癒されました。そして、食べ物のおいしさや景色の素晴らしさももちろんですが、人との出会いが僕にとって１番の宝物です。ありがとうございました」

▼１０代目・宍戸開「“出会い・ふれあい・かくし味”です。食べ物の番組ではありますが、僕にとっては“ふれあい”の番組だと感じています。日本人に醤油（しょうゆ）が必要なのと一緒で僕の人生にも“くいしん坊！万才”が必要でした。今でもそれは変わりません。ありがとうございました」

▼１１代目・松岡修造「“一食一会”です。一食一食に必ず人の思いが込められていました。それぞれの出会いには感謝の気持ちが詰まっていて、そのおいしい記憶が僕らの中に刻まれています。だからこそ、この“万才”はこれからも続いていきます。『くいしん坊！万才』を愛してくださった全国の皆さん、本当にありがとうございました。僕らはいつまでも“くいしん坊！万才”！」

▼高島彩アナ「父のリポーター時代の記憶は直接にはありませんが、家にあった雑誌の切り抜きや母との会話を通して、父の人柄や番組への愛を感じることができました。『くいしん坊！万才』を通じて、自然の恵みをいただき、命をいただき、作り手の想いをいただく、お料理が、ただ食べるものではない、ということを、小さな頃から教わりました」

＜歴代くいしん坊＞

▼初代 渡辺文雄 １９７５年６月３０日〜１９７７年７月３日 通算５１５回（２年）

▼２代目 竜崎 勝 １９７７年７月４日〜１９７８年１２月３１日 通算３９０回（１年６カ月）

▼３代目 友竹正則 １９７９年１月１日〜１９８１年１２月３１日 通算７９４回（３年）

▼４代目 宍戸 錠 １９８２年１月１日〜１９８３年１２月３０日 通算５０９回（２年）

▼５代目 川津祐介 １９８４年１月４日〜１９８４年１２月３０日 通算２２８回（１年）

▼６代目 梅宮辰夫 １９８５年１月１日〜１９８７年１２月３０日 通算６２３回（３年）

▼７代目 村野武範 １９８８年１月３日〜１９９０年１２月３０日 通算６１７回（３年・当時は武憲）

▼８代目 辰巳琢郎 １９９１年１月６日〜１９９３年１２月２９日 通算６０６回（３年）

▼９代目 山下真司 １９９４年１月４日〜１９９７年１２月３０日 通算７８２回（４年）

▼１０代目 宍戸 開 １９９８年１月４日〜１９９９年１２月２７日 通算２８４回（２年）

▼１１代目 松岡修造 ２０００年１月１０日〜２０２５年１１月１６日 通算１２５１回（２５年）