緊張が高まる日中関係。中国政府は、日本産の水産物の輸入を事実上停止したばかりですが、ここに来て、高市首相への個人攻撃にまで踏み込んで批判するなど、中国側は強硬姿勢を強めています。

■中国政府、高市首相に個人攻撃開始

中国政府は20日、新たに…。

中国外務省 報道官

「日本の指導者（高市首相）が極めて誤った発言をし、中国人民の感情を傷つけ、日中韓の協力基礎と雰囲気を破壊したせいで日中韓関連会合の開催条件があわなくなった」

今月24日にマカオで予定されていた日中韓の文化相会合を延期したことを明かしました。

高市首相の「台湾有事」に関する発言を巡って、緊張が高まっている日中関係。中国政府は、高市首相に焦点を絞った個人攻撃も始めています。

中国軍がSNSに投稿したアニメ動画には、爆弾を手にした高市首相が、船とともに沈んでいく様子が描かれています。

こうした投稿はほかにもあり、「日本の平和憲法」と書かれた本を、高市首相が燃やしているイラストや、大量の爆弾に火を付けようとしているものなど。

中国軍が、特定の人物を揶揄（やゆ）する動画を投稿するのは常とう手段で、過去には台湾の頼清徳氏を寄生虫に見立てたアニメ動画を投稿したこともありました。

高市首相を攻撃する背景について、中国政府の関係者に話を聞くと…。

中国政府関係者

「習近平国家主席と首脳会談をした直後に、台湾について発信した高市氏は信用できない」

こう、怒りをあらわにしました。

■日本に寄り添う姿勢見せる台湾の頼総統

SNSを使った、中国による印象操作が行われる中、台湾の頼清徳総統が投稿したのは、にこやかな表情で日本の水産物を食べる様子です。

頼清徳総統のXより

「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です。鹿児島産のブリと北海道産のホタテ」

日本へ寄り添う姿勢を見せる台湾。この投稿について中国政府は…。

中国外務省 報道官

「台湾は中国領土の切り離せない一部であり、頼清徳がどれだけパフォーマンスを繰り広げても、この固い事実を変えることはできない」

■日本政府「手続き上の問題」と説明

深まっていく、日中間の溝。

19日に突如、中国が日本産水産物の輸入を事実上停止することを発表。輸出再開したばかりの北海道産のホタテなどが、通関する前に止まってしまう事態となっています。

日本政府の対応は…。

木原官房長官（20日）

「現在、中国側と技術的なやり取りを継続している状況。輸出の円滑化を働きかけていくとともに、残された10都県産の水産物の輸入規制撤廃等、強く求めていく」

輸入停止については「手続き上の問題」と説明。つまり「政治的な問題ではない」と捉えています。

一方、自民党の小林政調会長は日本側として、冷静に対応すべき、との認識を示しました。

小林政調会長

「ホタテやナマコ、この第一陣の輸出につきまして現在、技術的なやり取りが行われていると認識している。科学的根拠に基づいて判断されるものでございますので、我が国としては引き続き冷静に対応していきたい」

■駐日アメリカ大使「典型的な経済的威圧」

また、20日夜、茂木外相と会談したアメリカのグラス駐日大使は…。

グラス駐日米大使

「高市首相の発言に対する中国側の挑発的な言動や経済的な威圧は、全く有益ではなく、地域の安定を損なうものだ」

中国政府が、日本産水産物の輸入を事実上、停止していることについて、「典型的な経済的威圧だ」と指摘し、日本を支持すると強調しました。

輸入停止について、「日本側が水産物の品質と安全性を証明する技術資料を提供していない」ことも、理由にあげている中国。

会見で、技術資料が提供されれば、輸入を再開するか問われると…。

中国外務省 報道官

「中国側の関係部門は、科学的な評価を行い、（日本の）水産物が中国側の基準に適合していることを確保していく」

「しかし、日本の指導者が台湾などの重大な原則問題について誤った発言を行ったため、中国国民の怒りを引き起こした。日本の水産物を中国に輸出しても買い手はいない」

■中国に輸出していた企業から落胆の声

落胆の声が聞かれたのは、イワシやサンマなどを使った商品を展開する、つくだ煮店です。

つくだ煮店 社長

「『中国のマーケット開発が始まるぞ』といった矢先にこのような事態になったことは、残念というのが率直な意見」

2年ほど前までは、中国への輸出をしていて、再開できるのを心待ちにしていたといいます。

つくだ煮店 社長

「中国は1回のボリューム（輸出量）が大きくなりますから、そういうのを期待はしていたし、そこにアプローチできただろうなと思ってた。また動き出す機会が巡ってきた時に、ストップしてしまった」

■中国の国民「政府を支持」中国の日本料理店は…

この状況を中国の国民は、どう捉えているのか聞いてみると…。

中国国民

「政府を支持します。食べなければいい」

中国国民

「国家の大義の前では国家の利益が優先」

こうした中、中国で営業する日本料理店に向かうと、いくつかの生け簀がありますが、中はスカスカ。

日本料理店 店主

「11月と12月の予約が約半数キャンセルになった。例えば日本側の企業が中国側の企業を接待する場合に、中国側の企業が今回はキャンセルしたいと」

高市首相の発言があってから、キャンセルが相次ぐようになったといいます。

さらに、輸入されるはずだった日本の水産物がストップしたことが追い打ちをかけ…。

日本料理店 店主

「日本近海の魚介類は代えがきかない食材。うまみも違いますし。日本の海産物がまた（輸入）停止されたのは厳しい状況。来年この事業が継続できるか、その岐路に立たされている」

22日からはG20サミットが開催されますが、中国側は日本に対し、立ち話などの接触も否定的な姿勢を示しています。

（11月20日放送『news zero』より）