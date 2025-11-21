¡ÖÀ¶¸¶¤Ê¤éÂçºå¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤òÎ¨¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜµå³¦¤ÎÌ¾¾¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁ¯Îõ¤Ê·ãÎå½Ñ
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿À¶Éð±ÑÍø»á¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í·³¤ÎµåÃÄÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÆÉÇä¤Î¥É¥ó¡×¤³¤ÈÅÏîµ¹±Íº»á¤ÎÆÈºÛ¤òÁÊ¤¨¡¢·¸Áè¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶Éð»á¤¬¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Îµ¼Ô¿ÍÀ¸¤È¸½Âå¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¡È¿¹ü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀïµ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀ¶Éð»á¤¬·ãÀï¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜµå³¦¤ÎÌ¾¾2¿Í¤¬»Ä¤·¤¿Á¯Îõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡ÖÆÃÊÌÆÉÀÚ¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
±äÄ¹18²ó¤ÎÇ®Àï¤Î¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤¬·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤Ï´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÄËÎõ¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Î´¶À¤ËÎä¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡7Ç¯´Ö¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤ÎµåÃÄÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÆüËÜÌîµå¤Ó¤¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼W¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î·ãÆ®¤Î¸å¡¢Èà¤Î¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÄÉ¤Ã¤ÆËèÆü¡¢¿·Ê¹¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç½¦¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µð¿Í·³ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Î¡Êº¸¤«¤é¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡©»þ»öÄÌ¿®
¡¡¡½¡½´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·ãÎå¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£
¡¡µåÃÄÂåÉ½»þÂå¤Î¶ì½Â¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¡È¿¹ü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀïµ¡Ù¤Ëµ¤·¤¿¤¬¡¢Ç®¶¸¤¬²á¤®¤¿¤¤¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÌîµå¿Í¤Î·ãÎå¤Î¹ªÌ¯¤µ¤äÇ®°Õ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ÆÉ®¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡W¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¶Ã¤¯¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè3Àï¤Î¸å¤Ç¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹18²ó¤ËÈý¤Î¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÁê¼ê¤Î¥²¡¼¥à¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶½Ê³¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¾å»Ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤À¤±Îå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê»ä¤¬30Ç¯´Ö¶á¤¯À¸¤¤¿µ¼ÔÀ¤³¦¤Ï²¿¤È¸ÀÍÕ¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ë¡£»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ä¤«¡¢´ã¤ÎÁ°¤Î¾å»Ê¤¬¼«Ê¬¤ò¤É¤ì¤À¤±Ç§¤á¡¢¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡½¡½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤³¤³¤òµî¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºÇ½ªÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»æ°ì½Å¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤ÎÊÛ¤â²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿ÃÎÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤Ï¤Ç¤¤¿¡£Èà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î26¿Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¼«·³¤ÎÁª¼ê¤é¤ò¾Î¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÊ¤òÎ©¤ÄÀ£Á°¤Ë¤³¤¦¸À¤¤Â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡Ê¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤³¤³¤òµî¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤Ë¿´¤«¤é½ËÊ¡¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ·â¤·¤¿µ¼Ô¤â´¶Æ°¤Ç¶»¤¬°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ò¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Îò»ËÅª¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÏÎý¤·¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤Þ¤Ç´¶·ã¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬W¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤ä¡¢ÆÃÍ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÁ¯Îõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ä·ãÎå½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«É½¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÛ¤·¤Æ¸ì¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÈþÆÁ¡¢¤È¤¤¤¦¼¾¤Ã¤¿É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
µð¿Í·³´ÆÆÄ¤¬Âç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë»Ä¤·¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüµ
¡¡»ä¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤âË¾¤ß¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¼Ç¤¤·¤¿ËÙÆâ¹±É×µð¿Í·³´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£2005Ç¯10·î5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¼Ç¤²ñ¸«¾ì¤Ë2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Þ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÏÃ»¤¯¡¢¡ÖÇÔ·³¤Î¾¡¢Ê¼¤ò¸ì¤é¤º¡×¤ÈÈà¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ´ÆÆÄ¤Ï»ä¤è¤ê2¤ÄÇ¯¾å¤Ç¡¢µð¿Í¤Ç203¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¹9»þÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¾®Å·¶é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¯ÍßÃÎÂ¡×¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÈþÆÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êä¶¯ÏÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤Ï¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÊÔÀ®¤È¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÂåÉ½2Ç¯ÌÜ¤Î»ä¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¡¢Á°Ç¤¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÂç´ÏµðË¤ÂÇÀþ¤Ï¼¡¡¹¤Ë²ø²æ¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿¡Ê¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é°éÀ®¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡Èà¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ËÈæ¤Ùµ¼Ô¤¢¤·¤é¤¤¤¬Ìµ¹ü¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎµ¼Ô¤«¤é¤âÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÈà¤¬Âç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë»Ä¤·¤¿Æüµ¤ò³À´Ö¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤ÄÎ÷Ä¾¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í¤¬2004Ç¯¡¢Í¥¾¡¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤«¤±¡¢4.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÎ×¤ó¤ÀÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÃæÆü¤È¤Î°ìÀï¤ò¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò9·î7Æü¡¡ÂÐÃæÆü¡¡Å·²¦»³¤ÇÁª¼ê¤ÏÆ°¤«¤º¡£Âç·¿ÂÇÀþ¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÀº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÅê¼ê¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Ç¯¤ÎÉé¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë°¤¤»î¹çÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÊ¿µ¤¤Ç½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç»ö¤ÊÉé¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡¡¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀÞ¤ËÇÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ËÙÆâÆüµ¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢½÷À¤¬½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËºÙ¤¯¡¢¤Ò¤ÈÊ¸»ú¤º¤ÄÃÖ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃúÇ«¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¡ÒÂç»ö¤ÊÉé¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤À¡¢¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤âÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÊ¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°¸ý¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
À¶¸¶¤ÎË¾¤ß¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤¬¡¢Íê¤ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë
¡¡6·î2Æü¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡ÒÀ¶¸¶¡ÊÏÂÇî¡Ë¤Ï¡Ê2000ËÜ°ÂÂÇÃ£À®¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È3ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ï¥É¡¼¥à¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀÆüÃæ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¢¤ë¡£´õË¾¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢´ê¤¤¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î19Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÒÀ¶¸¶¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¼êÂè5Ãæ¼ê¹ü¼Ð¹üÀÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç3¥õ·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀäË¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÇÄË¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ÆÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ó
¡¡À¶¸¶¤ÎË¾¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢Íê¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¶ì½Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ´ÆÆÄ¤¬Æüµ¤Ëµ¤·¤¿¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¶¸¶¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±Ìþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¾®Å·¶é¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¶¸¶¤ò¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇÈÕÇ¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤é¤ò°é¤Æ¡¢´ñºö¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¶ÄÌÚËâ½Ñ¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤È¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì©ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ù²ü¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¶¸¶¤Ê¤éÂçºå¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£DHÀ©¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£À¶¸¶¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¡¢¡ÖÀ¶¸¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡Åö»þ¡¢µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¾å¸¶¹À¼£¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤¬¤³¤ì¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÀ¶¸¶¥È¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¾å¸¶°ÜÀÒ°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Öµð¿Í¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤»¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡»ä¤Ïµõ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾å¸¶¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£´ÆÆÄ¤Ï¾ö¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ö¸ò´¹Í×°÷¤Ë¤ÏÃ¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤ÈÏ·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹çÊ»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢´ä·¨µ×»Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ä¿À¸Í¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¶¸¶¤ä¾å¸¶¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¾å¸¶¤Î·ï¤Ï¡¢¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë´ä·¨¤¬¿·µ¬»²Æþ¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÌ´¤È¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÀ¶¸¶¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤¬70ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÍâ2005Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¡¢¡ÖÀ¶¸¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤è¤¯ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬»ä¤Î·ÈÂÓ¤ÎÎ±¼éÏ¿¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¶ì¤·¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¡¢Å·¹ñ¤«¤é¤ÎÀ¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤ÈÃæÂ¼µªÍÎ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Âçºå¥É¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯Ä¹¤¤¿â¤ìËë¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Òµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¡Ó
¡¡¤½¤Î¿â¤ìËë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ä¤â¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½À¶¸¶¤È¤¤¤¦ÀéÎ¾Ìò¼Ô¤¬¡¢¤¢¤ÎÏ·´ÆÆÄ¤Î·ãÎå½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò20Ç¯¸å¤ÎÌîµå¤Îµ¨Àá¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
清武 英利/ノンフィクション出版