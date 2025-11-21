2019年6月、板門店で会談したトランプ大統領と金正恩総書記（提供：Shealah Craighead/White House/UPI/アフロ）

10月末、韓国・慶州（キョンジュ）で開かれたAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議以上に関心を集めたはずだった、トランプ大統領と金正恩総書記による米朝首脳会談は、結局実現しなかった。トランプ大統領からは数回の“ラブコール”があったが、金正恩総書記はこれに応じなかった。

ところが、複数の北朝鮮内部事情に詳しい消息筋によると、金正恩氏は最初からトランプ氏と会談する意思がなかったわけではないようなのだ。

にもかかわらず、なぜ米朝会談が行われなかったのか。その背景を探ってみたい。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

米朝首脳会談、実現に「後ろ向き」ではなかった北朝鮮

まず、対北消息筋A氏の証言から紹介しよう。

A氏によれば、まず金正恩氏は「今度は板門店の南側の地は踏まない」と発言したという。北朝鮮最高指導者のこのような会談関連の発言は極秘であり、本来外部に出ることのない性質の情報だ。金氏が「敵対的な二国」と規定した韓国領土には足を踏み入れないと読まれる。

もう一点、北朝鮮側は「会談場所は板門店（パンムンジョム）の北朝鮮側でやろう」と提案したのだという。

北朝鮮側は当初、板門店の北側の板門館（旧・統一閣）での会談を希望したが、APECが近づく頃、プランBとして元山葛麻海岸観光地区での会談も考慮した。だが、このプランBは時間が差し迫っており保安と安全問題などを考慮して除外したという（対北消息筋B氏）。

APEC前後にトランプ・金正恩会談を検討していた“痕跡”は他の面からも捉えられている。国連司令部の要請により、板門店で行われてきた共同警備区域（JSA）見学ツアーがAPEC開催期間中の10月末から11月初めまで中断されていたことが確認された。このツアーは南北の緊張の高まりで一時中断されたが、今年5月に再開されていた。今回の中断は、米朝会談の可能性に備えたものだったという。

国連軍司令部の要請により板門店見学ツアーが中止されていた期間には、外国人特別見学も実施しなかった。「10月末〜11月初めには統一部が実施する板門店特別見学はない」（統一部報道官）。

また、米朝首脳会談に備えたある準備の状況も報道されている。

「米朝首脳が6年ぶりに再び板門店で会う可能性などに備え、米政府準備チーム10人余りが先週、韓国入りしたことが分かった」（民放SBS、10月20日付報道）

4つのアジェンダ

このように米朝が事前に接触しながら会談を打診してきたにもかかわらず、会談が実現しない理由は何だろうか。それは両国が望む議題などの思惑が合わなかったからだと思う。

「北朝鮮は米国側に『米朝会談を本当に望むなら、次のようなアジェンダを真剣に考慮すべきだ』と要求した」（前出B氏）

第一に、非核化の議論はしないこと。第二に、韓米合同軍事演習を中止すること。第三に、元山葛麻海岸観光地区の問題だ。

この第三の部分は、米国が自国民に対し取っている北朝鮮への旅行禁止を解除してもらい、米観光客を元山葛麻海岸観光地区へ誘致することが目的だったという。今回の米朝会談が実現されなかったためか、11月にトランプ政権は来年8月まで北朝鮮への旅行禁止を延長した。

北朝鮮側は米朝会談が実施され、会談も順調に進めば、同地区に「トランプ・ワールド・ビル」建設を提案することまで考えていたという話も聞こえてきている。ただし、このビル建設の話は、トランプ氏の歓心を買うための“探り”のネタだった可能性もある。

第四に、米国側が朝鮮戦争で戦死した米軍兵士の遺骨処理問題を論議しようという意思を明確にしてほしいということだ。北朝鮮が米軍兵士の遺骨を米国側に引き渡したことは、以前にも数回あった。最近では、2018年7月に55体の米軍兵士遺骨を在韓米軍側に引き渡し、遺骨が65年ぶりに米国に送還された事例がある。

2018年7月、北朝鮮は、朝鮮戦争で戦死したアメリカ兵のものと見られる遺骨をアメリカに返還した。写真は遺骨がハワイのパールハーバー・ヒッカム統合基地に到着したところ＝2018年8月1日（写真：AP/アフロ）

北朝鮮は以上の4つのアジェンダ（要求事項）を慶州APEC期間の直前に米国側に伝え、米国務省に報告されたようだが、会談は実現しなかった。北朝鮮は、米韓合同軍事演習など、彼らの要求事項が貫徹されなかったため、会談に応じなかった模様だ。

北朝鮮の要求事項には、政治、軍事的問題の他に経済的議題を2つ望んでいたのだ。その一つが、米国の北朝鮮への経済制裁の解除問題ではなく、元山葛麻地区問題を提案したということは意外であり、注目すべき点だ。

北朝鮮東部江原道の元山葛麻海岸観光地区（写真：共同通信社）

北朝鮮にはまだ5000人以上の米兵の遺骨が

また、北朝鮮が、「米軍の遺骨処理問題を論議せよ」との提案は、人道的な面も考えられるだろうが、実はカネ目当ての面もある可能性がある。これまで北朝鮮側へは、発掘・輸送などの費用名目で、米軍兵士遺骨１体当たり3700万〜3900万ウォン（約370万円）が米国から支払われてきたとされる。

米国防総省傘下の戦争捕虜・行方不明者確認局（DPAA）によると、「朝鮮戦争当時、米軍戦死者5万人のうち7500人以上の米軍兵士が行方不明になり、そのうち約5300人の遺骨がまだ北朝鮮に残っている」という。米国は1996年7月から05年5月まで、北朝鮮で計33回の遺骨共同発掘作業を実施し、遺骨220体を収拾した。しかしその後、安全上の理由で作業を中断した。

こうした明確なアジェンダを提示していることからも、北朝鮮に最初から米朝会談の意思がなかったわけではないことがうかがえる。

これまでに奪取した暗号資産の総額は28億ドル以上

北朝鮮はロシアに兵器販売と事実上、人民軍を傭兵のように派遣した代価に加え、サイバー上で奪取した暗号資産（仮想通貨）の現金化が可能になったという。最高指導者の統治資金に少しの余裕ができたのかもしれない。

対北朝鮮制裁監視機構である「多国籍制裁モニタリングチーム（MSMT）」は10月22日、北朝鮮が昨年、全世界で年間奪取した仮想通貨の規模は約11億ドルだと明らかにした。これを含め、今年9月までの奪取仮想通貨の規模は、計28億4000万ドル（約4兆600億ウォン）に上る。

トランプ大統領の首脳会談スタイルは国務省との調整を経て外交レベルで手順を踏んで進めない傾向もあり、米朝首脳会談の話題が何時また突然浮上するか分からない。「条件さえ整えば、2〜3月にでも米朝会談が開催される可能性がある」（前出B氏）

「トランプ大統領は中国訪問の際、中国で米朝会談を望んでいるのか分からないが、金正恩は中国での会談は保安上嫌がるようだ。金正恩は静かに話したいことが多いようだ」（同B氏）

北朝鮮が元山葛麻海岸観光地区問題を議題に提案したことを考えれば、米朝会談の4回目の場所は元山が最有力かもしれない。

筆者：朴 承萊