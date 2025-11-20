林テレンプは、2025年11月4日(火)から7日(金)まで米国ラスベガスで開催された世界最大級の自動車アフターマーケット展示会「SEMA SHOW2025」において、2台のコンセプトカーを披露した。同社は、車を単なる移動手段としてではなく、特別な体験を生み出す空間と捉え、「移動から体験へ」という新たなモビリティの未来を提案している。本記事では、林テレンプがSEMA SHOWで提示するビジョンと、発表されたコンセプトカーの詳細について解説する。

林テレンプの企業概要とビジョン

林テレンプは、創業110年を超える歴史を持つ日本の自動車内装総合企業である。長年の経験と技術力に基づき、国内大手自動車メーカーすべてと取引を行い、フロアカーペットの生産能力は年間1,000万台以上と、グループ会社全体の生産規模は世界トップクラスに位置する。近年では自動車用防音材にも注力し、グローバルな事業展開を加速させている。

林テレンプがSEMA SHOW（世界最大級の自動車アフターマーケット展示会）にコンセプトカーを出展する背景には、「移動から体験へ」という明確なビジョンがある。これは、車を単なる移動手段としてではなく、特別な体験を生み出す空間へと昇華させることを目指すものである。この出展は、同社の技術力と創造性を世界に発信し、市場のニーズやユーザーの声を直接取り入れる貴重な機会と位置付けられている。

SEMA SHOW 2025で披露されるコンセプトカー

SEMA SHOWは、毎年秋に米国ラスベガスで開催される世界最大級の自動車アフターマーケット展示会である。世界中から自動車メーカーやパーツブランドが集結し、最新のカスタムカーやEV技術が披露される。2025年も2,400社以上の出展が予定されており、林テレンプはこの舞台で2台のコンセプトカーを提案した。

1. シエナ コンセプト「Hideaway Package 和(わ)OW」

このコンセプトカーは、米国で人気の高いミニバン、トヨタ シエナをベースとしている。「和(わ)OW」の名称が示す通り、日本の文化や伝統美、そして驚き（WOW）を融合させたデザインが特徴である。

外観は、オフロード仕様のレンダリング画像から、力強くワイルドな印象を受ける。グレーのボディにブラックのアクセント、そしてオフロードタイヤが装着されており、ミニバンとしての新たな冒険心を刺激するデザインである。内装のダッシュボード画像では、「SIENNA」の文字が光り、モダンで洗練された雰囲気が漂う。外観のワイルドさとは対照的に、車内では落ち着いた和の空間が広がるギャップが魅力となるだろう。このコンセプトは、ミニバンの新たな可能性を切り開くものとみられる。

2. レクサスNX コンセプト「Nature experience」

レクサスNXをベースにしたこのコンセプトカーは、「自然から着想を得た」というテーマのもと、都会の喧騒から離れた上質なアウトドア体験を提供する「日常と非日常をつなぐ懸け橋」として提案される。

Lexus NXベースのオフロード仕様の画像では、ルーフキャリア、オフロードタイヤへの換装、そして車体に施されたグラフィックが特徴的である。そのまま未舗装路へ飛び出せるようなアクティブなスタイリングが確認できる。また、車の後ろにテントが設置され、男性がテントの入り口に立っている画像は、このコンセプトカーが提案する具体的なライフスタイルを示唆している。車と一体化したテントは、設営の手間を省き、手軽かつ快適に自然を満喫できることを示唆している。メーカーは「上質なアウトドア体験」という言葉で、単なる利便性だけでなく、素材のこだわりや使い心地の良さにも配慮していることを示唆している。

「移動体験」へのニーズの高まり

林テレンプがこれらのコンセプトカーをSEMA SHOWで提案する背景には、自動車業界全体のトレンドがある。近年、車中泊やキャンプといったアウトドアレジャーの人気が高まっており、それに伴い、車へのニーズも「単なる目的地への移動手段」から「目的地での時間を豊かにする空間」へと変化している。

林テレンプは、長年培ってきた自動車内装の技術とノウハウを活かし、この新しいニーズに応えようとしている。同社の出展目的にもあるように、市場の声を直接製品開発に反映させることで、新たな「移動体験」を創造することを目指している。これらのコンセプトカーは、未来の車の姿を示すだけでなく、ユーザーのライフスタイルを豊かにする可能性を秘めていると言える。

SEMA SHOW 2025 開催概要と今後の展望

「SEMA SHOW 2025」は、2025年11月4日(火)から7日(金)まで、米国ラスベガス コンベンション・センターで開催された。

今回の記事で紹介したコンセプトカーの情報は、これからのカーライフを考える上で重要な示唆を与えるものと考える。林テレンプがSEMA SHOWでどのような反響を得るのか、そしてこれらのコンセプトが将来的にどのように市場に浸透していくのか、今後の動向が注目される。

項目 詳細 名称 SEMA SHOW 2025 開催期間 2025年11月4日(火)～7日(金) 会場 米国ラスベガス コンベンション・センター 公式サイト SEMA SHOW 2025 公式HP

https://www.semashow.com/

リリース提供元：林テレンプ株式会社