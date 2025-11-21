2025年のノーベル化学賞受賞が決まった京都大学特別教授の北川進氏。多孔性材料を長年にわたり研究する中で、「金属有機構造体（MOF）」開発の功績が受賞の理由だ。MOFをはじめとする多孔性材料を使えば、「空気は見えない金」になるという（聞き手・緑慎也）。

【画像】教え子たちからもらったという記念の品。漢字が彫られた置物は「無用の用」という荘子の言葉が彫られた活性炭

「霞を食って生きる」

いまでは多孔性材料に関連するスタートアップは、国内外で40社以上になっていると聞いています。様々なガスの吸着、貯蔵、分離などに使える多孔性材料の応用先は多く、大きな可能性を秘めているのです。



「霞を食って生きる」「空気は見えない金」など、北川進氏は自身の研究をユニークな表現で解説した ©文藝春秋

収入もなく、世俗的な世界を超越した生き方をすることを「霞を食って生きる」と言います。僕の夢は、文字通り、霧や靄などの霞を原料に社会を回すこと。多孔性材料を応用し、空気を原料にエネルギーを作る社会を作りたいと考えています。空気中のCO2や水蒸気を原料として、たとえば液体のメタノールなどを合成し、エネルギー源として活用するのです。化石燃料のコストがこれだけ上がると、資源国であるアメリカや中国にはもはや太刀打ちできません。もし空気資源を使うことができれば話は変わります。空気は小国にも大国にも平等に存在するからです。それで「空気は目に見えない金」と言ったのです。

地球の大気は、二酸化炭素、水蒸気、酸素などの気体分子で満たされており、太陽光との相互作用を通じて膨大なエネルギーが地球全体に循環しています。生命、特に植物は、何十億年もの歴史の中で、光合成によって二酸化炭素と水を有機分子へと変換し、その化学結合に太陽エネルギーを蓄え、酵素反応によってそのエネルギーを取り出しながら生きてきました。

再生可能エネルギーを利用し、多孔性材料で空気中の二酸化炭素を取り込めば、トレーラー1台で燃料を作ることだってできるはずです。大規模発電所が災害で遮断されても地域ごとにエネルギーを自給自足できます。社会が大きく変わるでしょう。何十年かかるかわかりませんが、これを実現させたい。AIの力も借りて開発を加速できればと考えています。

日本への逆輸入を目指す

社会実装は着実に進んでいます。元々僕の研究室にいた樋口雅一さんが2015年に前身企業を設立し、私が科学顧問を務める企業「アトミス」では、インドネシアで2024年から高圧ガス容器の実証実験を進めています。

インドネシアはメタンを主成分とする天然ガス、いわゆる都市ガスを産出する世界有数の国です。ところが大小1万7000以上もの島々から構成されている上、地盤沈下の問題があり、パイプの設置が困難で、ジャワ島でも非常に限られた地域でしかパイプライン網は整備されていません。現状、国外から輸入した液化石油ガス（プロパンガス）を鋼鉄製のボンベに詰め、船舶やトラック、バイクで各家庭、店舗、業務用施設などに配送されています。

多孔性材料を応用すれば、重くてかさばるボンベと同じ量のガスを、より小さく、より軽い容器で運べます。多孔性材料の孔に入った気体分子に引力が働いて吸着するからです。

アトミスは、従来の円筒形のガスボンベと比べ、4分の1の重さで、約80％小型化した容器を開発しています。10キロ前後なので、女性でも運べますよ。しかもGPSやガスメータなどのIoTデバイスを搭載し、容器の位置情報、ガスの利用状況などリアルタイムに遠隔で管理する仕組みも備えているので、必要な量を必要なタイミングで供給することができます。また、インドネシアに豊富にあるバイオマス由来のメタンも運べます。インドネシアの他、東南アジアでこの技術を確立させて、日本に逆輸入する予定です。

