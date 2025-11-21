きょうは関東から西を中心に秋晴れとなり、朝は冷えても日中は日差しが暖かく感じられそうです。朝と日中の気温差や、空気の乾燥にご注意ください。北陸や北日本は雨や雷雨となって、北日本では次第に雪の範囲が広がりそうです。落雷や突風などにも注意が必要です。

北陸や北日本は前線の通過に伴って雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。北日本の上空には次第に寒気が流れ込むため、北海道では雪の範囲が広がっていく見通しです。夕方以降は東北の北部や山沿いでも雪へと変わっていくでしょう。北陸や北日本では、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。強まる風にもご注意ください。

関東から西は広い範囲で晴れるでしょう。洗濯日和ですが、空気の乾燥が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。

日中の気温はきのうより高い所が多く、関東から西は17℃前後となるでしょう。日中は穏やかな小春日和になりそうです。朝は冷え込みが強く、一日の気温差が大きくなるため、調節のしやすい服装がよさそうです。北日本はきのうより低い所もあり、札幌は6℃と、風が冷たい一日になるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :6℃ 釧路 :10℃

青森 :9℃ 盛岡 :11℃

仙台 :13℃ 新潟 :12℃

長野 :15℃ 金沢 :16℃

名古屋:17℃ 東京 :17℃

大阪 :17℃ 岡山 :18℃

広島 :18℃ 松江 :16℃

高知 :20℃ 福岡 :17℃

鹿児島:19℃ 那覇 :24℃

あすは日本海側の天気も回復に向かい、3連休は晴れ間の出る所が多いでしょう。朝は冷えても、日中の気温は関東から西で18℃くらいまで上がる見込みです。ただ、月曜日は雲が広がりやすくなり、雨の降る所もありそうです。一日の気温差や、空気の乾燥にお気をつけください。