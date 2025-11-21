金融資産5000万円「株式配当が月5万円。北海道や沖縄でリゾートゴルフが楽しみ」68歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：2000万円、リスク資産：3000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：16万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金6万5000円
配偶者の年金や収入：年金80万円（年額）
その理由として「（夫婦）2人を合わせると月37万円ほどの年金で、生活する分には支障ない」と語っています。
とはいえ生活費以外を含めるとひと月の支出は約「45万円」。年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
年金以外に「確定申告補助や期日前投票などに関わる短期バイトで平均月8万円、株式配当で月5万円程度」の収入があるといいます。
また年金生活においては「株主優待を利用」して楽しみながら食費を減らしているとのことです。
今の生活については「特に不満はありませんが、老後資金の取り崩しは気に病んでいます」とコメント。
一方で「（夫婦）2人の共通趣味がゴルフなので近場もさることながら、北海道や沖縄でリゾートゴルフも楽しんでいます」とゆとりある年金生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：2000万円、リスク資産：3000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9000円
老齢厚生年金（厚生年金）：16万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金6万5000円
配偶者の年金や収入：年金80万円（年額）
「夫婦2人で月37万円の年金」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「（夫婦）2人を合わせると月37万円ほどの年金で、生活する分には支障ない」と語っています。
とはいえ生活費以外を含めるとひと月の支出は約「45万円」。年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
「短期バイトで月8万円の収入」年金で足りない支出については「アルバイト収入」で賄っているという投稿者。
年金以外に「確定申告補助や期日前投票などに関わる短期バイトで平均月8万円、株式配当で月5万円程度」の収入があるといいます。
また年金生活においては「株主優待を利用」して楽しみながら食費を減らしているとのことです。
「老後資金の取り崩しは気に病む」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「株式運用を始めたのは48歳くらいからで預金が8割、株式が2割ほどでした。60歳の退職金で大幅に増やしましたが若い時から株式の比率を高めておけばよかった」と後悔を口にします。
今の生活については「特に不満はありませんが、老後資金の取り崩しは気に病んでいます」とコメント。
一方で「（夫婦）2人の共通趣味がゴルフなので近場もさることながら、北海道や沖縄でリゾートゴルフも楽しんでいます」とゆとりある年金生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)