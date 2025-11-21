エリザベス女王杯に出走したエリカエクスプレスは12着でした。秋華賞のときよりテンションも高くなかったのですんなりハナに行けて、道中はいい感じで走れていました。でも、この結果を見ると距離が長いのかなとは思います。京都の外回りで後続馬にずっとプレッシャーをかけられているのも、馬にとってはしんどかったのかもしれません。いいものを持っているはずなので、条件をアジャストさせてあげられたらと、今後に期待しています。

先週は、将棋の竜王戦京都競馬場対局というイベントもあって、2日目の対局再開の立会いという場面にも臨席してきました。張り詰めた空気とはあのときのこと。両対局者は再開前から盤上のみに入り込んでいるのがわかりましたし、こちらは咳払いひとつできない雰囲気でした。メイショウの松本好雄さんの代役ということで引き受けさせていただいたのですが、お陰様で貴重な体験ができました。

「何かを狙っている雰囲気を」

今週も京都でのG1が続きます。マイルチャンピオンシップです。ボクが騎乗するマジックサンズは、NHKマイルC2着の実績もある3歳馬ですが、さすがにG1メンバーだけに伏兵的な扱いとなりそうです。人気の濃淡は、特に薄いときは気にしないもので、今回も出走するからにはなにかを狙っている雰囲気を失わないようにしたいです。