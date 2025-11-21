NISA投資で「日本人」が「日本スルー」する悲しい現実…「日本株」が選ばれない本当の理由【新NISA】

NISAのお金が“海外”に流れている

2024年から始まった「新NISA」では年間投資枠が大幅に拡大され、長期の非課税運用が可能になりました。その追い風もあって、NISA口座数は2025年半ばの時点で約2,700万口座に達し、従来制度からの爆発的な増加となっています。投資デビューする人が急増し、「貯蓄から投資へ」の流れがようやく本格化してきたように見えます。

ところが、そのNISAマネーの相当部分が海外資産で運用されている、という指摘があります。国会審議の場で示された試算として「NISAで運用される資産の6〜7割が外国資産ではないか」という推計が紹介され、金融担当大臣もそれを前提に議論を交わしました。

その一方で、肝心の国内株式市場には十分に資金が回っていないのが実情です。

国会でも「NISAのお金が海外に流れて日本の成長につながっていない」と問題視する声が上がり、片山さつき金融担当大臣も「（NISAで海外資産ばかり選ばれるのは）個人的には残念」と述べました。せっかくの投資ブームにもかかわらず、なぜ日本人の資産は国内株ではなく海外へ向かっているのでしょうか。

背景には、日本の家計資産の構造もあります。日銀「資金循環統計」によれば、日本の家計が保有する金融資産は約2,200兆円（2024年3月末時点）。そのうち5割超が現金・預金で占められ、株式や投資信託などリスク資産への投資割合は2割程度にとどまります。先進国の中でも、リスク資産への投資比率は最低水準です。

政府が「貯蓄から投資へ」のスローガンのもとNISA拡充に踏み切ったのも、この眠れる資金を投資市場に誘導し、経済活性化につなげる狙いがありました。しかし、せっかく投資に向かった資金が主に海外に流れてしまっては、国内経済への波及効果は限定的になりかねません。

オルカン偏重が映す“海外依存の資産形成”

まず、NISA投資の実態から見てみましょう。新NISAの拡充を追い風に、個人投資家の間では海外インデックス投資が主流化しつつあります。

その代表例が、米国株に連動するS&P500指数連動型の投資信託、そして俗に「オルカン」と呼ばれる全世界株式型の投資信託です。NISA口座でも、このS&P500やオルカンが圧倒的な人気を集めています。主要ネット証券のランキングを見ると、つみたて枠の買付上位はオルカンやS&P500など海外株型ファンドが上位を埋め尽くし、日本株式型のファンドはごくわずかしかランクインしていません。

さらに、米国ハイテク株に特化したNASDAQ100指数連動型や、巨大テック企業を中心とする指数に連動した投資信託も人気です。中には、「全世界株式（日本除く）」といった、日本をあえて対象から外したファンドが上位に入るケースさえあります。いずれも米国をはじめとする海外市場の成長力に乗る商品であり、日本の個人マネーがいかに米国中心に運用されているかがうかがえます。

ここで押さえておきたいのは、「全世界」の名がつくオルカンでさえ、その中身の多くが米国株で占められているという点です。代表的な全世界株式インデックスファンドの国別構成をみると、組入比率の6割前後を米国株が占めるのが一般的です。見かけ上は世界中に分散投資しているように見えても、実態としては米国市場に資金が集中している構図と言えます。

NISA開始以降、こうした海外株型ファンドには個人マネーが雪崩のように流入し、オルカンやS&P500連動ファンドは、運用残高で国内有数の巨大ファンドに成長しました。つまり多くの日本人が、自国ではなく海外の株式市場に自分の資産の行方を託しているということになります。

なぜ株高なのにNISAで日本株がもっと選ばれないのか

一方で、ここ数年の日本株市場は低迷一辺倒ではありません。

2023年には海外投資家が日本株を大幅に買い越し、企業改革への期待や割安感を背景に日経平均株価は約33年ぶりの高値圏に押し上げられました。その後もコーポレートガバナンス改革や東京証券取引所の要請を追い風に、2024年以降も高値圏での推移が続いています。

にもかかわらず、国内の個人投資家のNISA資金は、依然として海外株式や海外インデックスに向かう傾向が強い。このギャップをどう考えればよいのでしょうか。

背景には、日本企業に対する根強い不信感があります。

第一に、日本企業の収益力や株主還元が海外企業と比べて見劣りしてきた歴史があります。

例えば、企業の稼ぐ力を示すROE（自己資本利益率）をみると、日本企業の平均ROEは近年ようやく10％前後まで改善してきましたが、米国企業は銘柄にもよるものの15〜20％前後とされ、依然として水準の差は小さくありません。

かつての日本企業は、利益を内部留保として積み上げる一方で、配当や自社株買いといった株主還元には消極的でした。さらに、企業同士が株式を持ち合う旧来型の慣行や、社外取締役が少ない閉鎖的な経営体制など、コーポレートガバナンス（企業統治）の面でも改革の遅れが指摘されてきました。

こうした歴史がある以上、「株主に冷たい企業文化」というイメージを個人投資家が抱いてしまうのは無理もありません。

第二に、バブル崩壊後の長期停滞のトラウマも根強く残っています。

1980年代末のバブル崩壊以降、日本の株式市場は「失われた30年」と呼ばれる長い低迷期を経験しました。その間、米国や新興国の株式市場は大きく成長し、世界の株価指数を見れば「日本だけ取り残された」ようにも見える局面が長く続きました。

この経験は、「日本株に投資しても大きなリターンは望めないのではないか」という諦めにも似た感情を生みました。直近の日本株上昇を目にしても、「長期で見れば日本企業の成長余地は限られているのでは」と疑う人は少なくありません。

こうした状況で、「NISAという貴重な非課税枠をどう使うか」を考えれば、相対的に成長力が高く、過去数十年の実績が明確な海外株式を選好するのは、個人投資家にとって合理的な選択とも言えます。

実際、ここ10〜20年のパフォーマンスを振り返ると、米国株やグローバル株式に投資していたほうが資産が大きく増えたケースが多かったことは事実です。

したがって、「日本株がNISAでなかなか選ばれない現状」は、単なる流行や偏見ではなく、市場参加者による冷静かつ合理的な判断の結果という側面も見逃せません。

海外では“自国投資優遇”が常識

もっとも、「自国の制度で優遇したお金が、海外の企業ばかりを潤しているのはいかがなものか」という議論も理解できます。

実際、世界的に見れば、税制優遇を通じて自国企業への投資を促す仕組みを設けるのは決して珍しくありません。

例えばフランスには、PEA（株式投資プラン）と呼ばれる制度があります。PEAでは、口座内で運用できる主な投資対象を、フランスを含むEU域内に本社を置く企業の株式等に限定しており、一定の条件を満たすことで、キャピタルゲインや配当が非課税になる仕組みです。

またイタリアには、PIR（個人長期投資プラン）という制度があります。PIRでは、ポートフォリオの少なくとも70％をイタリア国内に本拠を置く企業（またはイタリアに恒久的拠点を持つ企業）の金融商品に投資することが求められます。その代わり、一定期間以上保有すれば譲渡益などが非課税となる優遇を受けられます。

これらの制度は、税制優遇の恩恵を受けた個人マネーが自国企業への投資となり、国内産業の資金調達や株価の下支えにつながることを狙ったものです。

一方、日本のNISA制度には、投資対象の国別制限や「国内投資枠」のような優遇はありません。国内株式を購入しても米国株式を購入しても、非課税メリットに差はありません。言い換えれば、「どの国に投資するか」はあくまで個人の判断に委ねられており、税制が特定の国への投資を促す設計にはなっていないのです。

しかし、NISAマネーの海外偏重ぶりが注目されるなか、国会審議ではフランスのPEAやイタリアのPIRを例に挙げながら、「日本でも国内投資を優遇する枠を設けるべきではないか」という意見が出始めています。政府側も、「国内投資を促す仕組みについて議論はある」と一定の理解を示しています。

とはいえ、国内投資枠を設ければすべてが解決するわけではありません。

税制によって自国投資を強く誘導しすぎれば、分散投資のメリットが損なわれるおそれもあります。個人の資産形成という観点からは、「自国の成長を後押ししたい」という思いと、「国を問わず成長が見込める企業に投資したい」という合理性をどう両立させるかが、これからの大きな論点になるでしょう。

“強制”ではなく“選びたくなる日本市場”へ

ここまで見てきたように、NISAマネーの海外偏重には、制度だけでなく「日本企業の魅力不足」や「過去の低迷の記憶」が大きく影響しています。

その意味で、本質的な課題は、制度で国内投資を“強制”することではありません。

重要なのは、投資家が自然と「日本株を選びたくなる」ような市場環境を整えることです。

幸い近年は、企業側にも変化の兆しが表れてきました。

• コーポレートガバナンス改革の浸透により、ROEの向上や株主還元の拡充に取り組む企業が増えている

• 東京証券取引所が低PBR（株価純資産倍率）が続く企業に改善策の開示を促す要請を行い、資本効率を意識した経営改革が進みつつある

• 業績好調な企業が過去最高規模の自社株買いや増配を打ち出すケースも相次いでいる

• 海外投資家や「物言う株主（アクティビスト）」の提言に耳を傾け、事業再編や資本政策の見直しに踏み切る企業も増えている

こうした動きによって、日本株市場に対する評価は少しずつ上向きつつあります。ただし、長年にわたって形成されてきた企業風土や、個人投資家の心理を劇的に変えるには時間がかかるのも事実です。

片山金融担当相は「一番いいのは企業価値の向上によって、日本株や日本の投信が『これが一番いい』と選択されることだ」と述べていますが、まさにその通りでしょう。個人マネーが日本企業に向かい、その資金で企業が成長し、得られた果実が配当や株価上昇という形で投資家に還元される――そうした好循環こそが理想的な姿です。

それが実現すれば、「NISAはオルカンばかり」などと言われる状況も、やがて自然と変わっていくはずです。

日本経済“再評価”の入り口と、日本株のポテンシャル

足元の日本株高は、「一時的なご祝儀相場」というより、日本経済と企業収益がようやく“再評価され始めた局面”と見ることもできます。

賃上げの定着や設備投資の増加、インバウンドを含むサービス消費の回復、サプライチェーン再編を背景とした国内回帰の動きなど、これまで長く欠けていた「持続的な成長ストーリー」が少しずつ見え始めているからです。

加えて、日本企業はガバナンス改革や資本効率の改善を迫られ、ROE向上や自社株買い・増配といった “株主を意識した経営” に舵を切りつつあります。

「低成長・低収益の日本株」という過去のイメージに、実態のほうが追いつかなくなりつつある──そのギャップが、今後の株価上昇余地＝アップサイド・ポテンシャルとも言えます。

そう考えると、NISAでの日本株投資は、「義理で自国株を買う」という発想ではなく、

・世界分散（オルカンやS&P500）で土台を作りつつ、

・これから“見直される可能性の高い市場”として日本株に上乗せしていく

というポジティブなストーリーでとらえ直すことができます。

海外インデックスでグローバルな成長を取り込みながら、構造変化を迎えつつある日本経済への“オプション”として、日本株の比率を少しずつ高めていく──それは感情論ではなく、「これからの日本に、まだ伸びしろがある」と冷静に見ている投資家の戦略的な選択と言えるでしょう。

個人の資産形成と日本経済の“両立”をどう実現するか

かつての岸田政権時代に「資産所得倍増プラン」を掲げてNISA拡充に踏み切りました。

しかし、個人マネーを市場に呼び込むだけでは十分ではありません。その受け皿となる日本市場の魅力を高めていかなければ、真の成果は得られないでしょう。

先ほど触れように、日本の家計金融資産は約2,200兆円にも上ります。そのうちのわずかな割合でも長期の国内投資に回れば、日本経済にとって極めて大きな資金循環となります。

今後問われるのは、個人マネーが日本経済を育てる好循環をどう再構築するかという点です。

・政府は、NISA制度を含む税制・規制のあり方を通じて、過度な海外偏重を是正しつつ、投資家の自由な選択と分散投資のメリットをどう両立させるか。

・企業は、ガバナンス改革と資本効率の向上、積極的な還元策によって、「日本株でも長期的にきちんと報われる」という信頼をどう取り戻すか。

・個人投資家は、自身の資産形成という視点と、自国経済の持続的な成長という視点の両方から、ポートフォリオのあり方をどう考えるか。

NISA拡充をきっかけに芽生えたこの投資熱を、一過性のブームで終わらせるのか、それとも日本市場の魅力向上につなげていけるのか。

今まさに、日本はその岐路に立たされています。

本稿で述べた通り、海外インデックス投資の人気は、冷静な実績評価に基づく合理的な判断でもあります。同時に、その流れの中で「自国の市場をどのように育てていくか」という問いを突き付けられているのも確かです。

NISAを通じた資産形成の設計は、単なる「どのファンドを選ぶか」という話にとどまりません。

自分が暮らす国の未来に、どの程度の割合で“賭ける”のか。

その選択を、制度と市場の両面から支えられるかどうかが、これからの日本経済にとっての正念場と言えるでしょう。

こちらの記事もおすすめ＜「S&P500」オンリー投資、じつは高リスク…あなたの資産を溶かす「集中投資の悲劇」と市場「共倒れ」のシナリオ【新NISA】＞

※本稿は特定の投資商品や投資方法を推奨するものではありません。投資にあたっては、各自の判断と責任で行ってください。

＜もっと読む＞「S&P500」オンリー投資、じつは高リスク…あなたの資産を溶かす「集中投資の悲劇」と市場「共倒れ」のシナリオ【新NISA】