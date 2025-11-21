「彼女は賢い。だけど聡明ではない」…米国人ジャーナリストが見抜いた高市総理の「危うさ」

高市早苗首相の官僚人事が霞が関を震撼させた。前編記事『スーパーエリートを更迭し、霞が関を震撼させた「驚愕の人事」…高市政権を瓦解させる唯一の「死角」』に続き、高市政権の死角を浮き彫りにする。

高市首相は確信犯？

高市早苗首相は、どうやら頑固の上に、好き嫌いがハッキリしているようだ。さらに自ら決めたポリシーラインに揺らぎがない。

日中外交当局間の「口撃戦」のトリガー（引き金）となったのは、7日の衆院予算委員会の高市首相答弁だった。立憲民主党の岡田克也常任顧問が、中国による台湾有事の際、どのような場合に集団的自衛権を行使できる存立危機事態になるのかと質した。

高市氏は「戦艦を使い、武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースだと考える。個別、具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断する」と答弁。首相はほぼ同じフレーズを岡田氏に2回繰り返した。

従前からの持論であるが、首相答弁は別ものだ。ここがまさに高市氏の真骨頂なのだ。事前の秘書官らとの官邸（公邸）での協議を通じて仕上がった首相答弁ドラフトを、赤坂の議員宿舎に持ち帰ってさらに赤入れするのが高市流である。確信犯なのだ。敢えて踏み越えてみせたと理解すべきだろう。

筆者は過日、一連の首相答弁を話題に来日中の米国の経済ジャーナリストと酒食を交えて意見交換した。筆者が、高市氏が政権発足1カ月経たずして一線を越えたことに懸念を繰り返すと、次のように言った。

「She is clever but not bright（彼女は賢い。だけど聡明ではない）」

高市首相は英雄になれるか

彼の真意は、小賢しさも政治リーダーに求められる資質かもしれないが、一国のネーションリーダーには聡明さが必須であると言いたかったようだ。

なぜならば、次にそのジャーナリストが持ち出したのは高市氏が敬して止まないマーガレット・サッチャー元英首相であった。

曰く、11年間の長期政権を誇る中で国有企業の民営化、規制緩和、金融システム改革などを成し遂げたサッチャー氏を新自由主義の旗手と讃えるが、実際は失業率が倍増して小さな政府の象徴だったマネタリズムを放棄し、リフレーション政策を導入している。要は、変節したのだ。

そして彼の話の肝は、1982年3月の南大西洋の英国が実効支配してきたフォークランド諸島にアルゼンチン軍が侵攻したことから、サッチャー首相の決断で英艦隊・爆撃機を派遣して戦火が切って落とされた紛争である。2カ月間の激しい戦闘は米軍の協力を得てアルゼンチン軍を放逐した。

もちろん、彼女は英雄となった。件の米国人の知己はこう断言した。

「間違いなくタカイチの頭の中には、サッチャーが試みたフォークランド成功体験が刻まれているはずだ」

brightではない国家指導者は危うい、というのである。

先の衆院予算委員会答弁後の土、日曜の週末に、高市首相の元に内閣官房参与の今井尚哉元安倍首相補佐官から「やり過ぎじゃないか」と窘める電話が入ったという。

