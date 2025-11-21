20代ビジネスマンの6割が生成AIを「こっそり使っている」意外な理由

株式会社Hajimariが運営するフリーランスプロ人材マッチングサービス「ITプロパートナーズ」が実施した「ビジネスパーソンのAI利用実態調査2025」で、意外な実態が明らかになった。仕事でAIを利用している20代のうち、AI利用を周囲に伝えている人はわずか4割にとどまるという。つまり、6割の20代ビジネスパーソンが生成AIを「こっそり使っている」というのだ。一体なぜAI利用を隠すのか。その背景を探る。

なぜ若手は生成AIを「こっそり使う」のか

調査は2025年9月に実施され、20代から50代のビジネスパーソン861人が対象となった。生成AIを業務で利用している人は約45％（387人）、AIの普及はまだ半数に満たないものの、20代が最もAIを利用しているという。

注目すべきは、AIを利用している人に対して「業務でのAI利用を隠した経験があるか」という問いへの回答だ。

「隠したことがない（常にオープンにしている）」と答えた人は約44％にとどまり、過半数がAI利用を隠した経験を持つ。特に20代では「隠した経験あり」が利用者の中の約63％と高く、「よく隠している」と答えた割合も年代別で最も多い結果となった。

なぜ20代の若手社員は生成AIの利用を組織内で隠してしまうのだろうか？

株式会社Hajimari 執行役員CTOの岡田幸紀氏は、その背景には大きく分けて2つの要因が存在すると指摘する。1つずつ見ていこう。

＊以下、「」内は岡田氏の発言

組織内の情報格差の存在

1. 組織の環境と情報の非対称性

第一の要因は、組織側の体制が整っていないことだ。「大手企業の中にはAIツールの利用を禁止しているところも多く、オフィシャルでないツールをこっそりと使っている実態があります」と岡田氏は語る。会社がAIツールを公認するスピードが、新しいツールが登場するスピードに追いついていないのだ。

さらに重要なのは、組織内の情報格差の存在である。「できる人とできない人の差が顕著な組織、すなわち情報格差がある組織ほど、若手はAI利用を隠す傾向が強くなります」。特に、マネジメント層が生成AIを理解していない組織では、AIの利用が隠しやすく、利用する人が多くなる傾向にある。

一方、テック系などの開発現場では、AI活用は既に当たり前の共通認識となっており、利用を隠す人は少ない印象だという。

ただし、「大手企業など『社内での公認スピードが遅い企業』では、情報キャッチ能力の高い若手が、公認を待たずに隠れてAIを使ってしまう可能性も否めません」。

「自分の能力を高く見せたい」という心理

2. 若手の心理と能力への懸念

第二の要因は、若手社員特有の心理である。「AI利用を隠すことで、自身の能力を実際よりも高く見せたいという心理も要因の一つです」と岡田氏は指摘する。情報格差が存在する組織ほど、AIの力を自身の能力のように見せかけることが容易なため、この傾向が強まるという。

また、「AIネイティブ世代とはいえ、社会人経験はまだ浅い若手は、自身の能力不足をAIでカバーできると感じています」。未熟な部分をAIで補完できるという認識が、利用を隠す動機となっているのだ。

そもそも、うまく使いこなせるのか

ここで注意したいのは、若手が生成AIを使う上で、ビジネススキルそのものが不足していることがあるという点だ。

「AIに指示を与える上で最も重要なプロンプトの時点で情報が足りていない、適切な指示が出せていないこともあります」と岡田氏は言う。

より深刻なのは、AIから提供された情報に対する判断力の不足だ。「ビジネスの場での経験が少ない若手は、AIからの情報の真偽を見抜く力・疑いを持つ価値観が不足している可能性があります」。

調査では生成AIを活用したことでミスをしたり叱責された経験についても聞いているが、「AIが生成した情報を確認せず使った結果、誤った事実や数値を資料や提案に載せてしまった」という回答が9.4%あり、まさに「AIからの情報に対する判断力」が不足しがちな若手の実態を示している。

「こっそり使う」ことが生むリスク

AI利用を非公式に隠すことは、本人にとっても組織にとっても、さまざまなリスクの起因となる。

まず挙げられるのが、情報漏洩のリスクだ。「非公式なツールを使用することによる情報漏洩のリスクがあります」と岡田氏は警鐘を鳴らす。会社が公認していないツールは、セキュリティ面での保証がなく、重要な情報を入力してしまうと取り返しのつかない事態を招く恐れがある。

次に、先述したように、ハルシネーション(AIによるもっともらしい誤情報の生成)に騙されるリスクがある。「AIの特性として、ランダムにもっともらしい誤情報を流すという点があります。誤情報を信じて社外に発信してしまうことは大きなリスクです」。

さらに、信頼と法的リスクも無視できない。「利便性のみを知る程度で、管理者のいない状況でAIを使うことは信頼のリスク/法的なリスク(著作権など)にも関わります」。

生成AIを最もうまく活用している世代は…

これらのリスクを踏まえ、岡田氏は「生成AIの活用はどの組織でもオープンにしておくべきだと考えています」と強調する。

「オープンにすることで、会社として知識を蓄積でき、資産として確保できます。また、セキュリティ面の保護など会社からの投資もしやすくなるというメリットがあります」。これは、会社側も譲歩しながら決めるべきことではあるが、社会的にも活用が進むにつれて、適度な規制と自由が認められていくことが望ましいという。

興味深いのは、岡田氏が「AIを最もうまく活用しているのは『仕事のできる30~40代』」だと指摘している点だ。「彼らは、自身の能力を拡張する装置としてAIを使いこなし、できる仕事の量を増やしているように思います。社会人としての確固たるキャリアに基づいた的確なAIへの指示出しができ、AIから得た情報や作業を仕事の成果に繋げている印象です」。

若手がAIを「こっそり使う」のに対し、ベテランがAIを「堂々と使いこなす」。この差は、単なる世代間の違いではなく、ビジネススキルの成熟度と組織内での立場の違いを反映している。

岡田氏は最後に、こう締めくくる。

「AIの普及はビジネスを確実に変えていますが、この波に飲まれず、うまく乗りこなす力のあるビジネスパーソンだけがAIとともに能力を伸ばしていけるのだと思います」

若手にとって重要なのは、AIを隠して使うことではなく、オープンに活用しながらAIに頼らない基礎的なビジネススキルを磨くことだ。そして組織にとっては、若手が安心してAIを活用できる環境を整備することが、今後の競争力を左右する鍵となる。

【もっと読む】トヨタの新たな「勝ち筋」にはテスラもBYDも追いつけない…決算でわかった「進化するビジネスモデル」