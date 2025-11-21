核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とする日本の非核三原則について、高市早苗首相が見直しを検討している。

三原則は、戦争で核兵器による惨禍に見舞われ、「核なき世界」を訴えてきた日本の国是である。変更することは到底認められない。

首相の念頭にあるのは「持ち込ませず」の見直しだ。有事の際に核兵器を搭載した米艦船が日本に寄港できなければ、核抑止力が弱まると懸念する。以前からの持論だ。

高市政権は安全保障関連3文書を来年末までに改定する方針で、自民党内で議論を始めた。三原則の見直しも論点になるとみられる。

現行の3文書のうち、国家安保戦略は「非核三原則を堅持するとの基本方針は今後も変わらない」と記す。

11日の衆院予算委員会で、これを維持するかと問われた首相は「書きぶりを私から申し上げる段階ではない」と答弁した。「堅持する」と言わなかった。

非核三原則は1967年、当時の佐藤栄作首相の国会答弁が基になっている。71年には沖縄返還に向け、衆院が政府に三原則の順守を求める決議を採択した。

以後も国会決議を重ね、国是として定着している。首相の一存や与党の議論だけで変えられるものではない。

日本は核廃絶を訴える一方で、安保政策では米国の「核の傘」に依存する。米軍の核搭載艦の寄港を認める日米両政府の密約も明らかになり、「持ち込ませず」はたびたび議論になった。

これについては、民主党政権だった2010年の岡田克也外相の国会答弁が、後の政権にも継承されている。

岡田氏は、米軍の核搭載艦の寄港を認めなければ日本の安全が守れない場合は「その時の政権が命運を懸けて決断し、国民に説明する」と述べた。高市政権でも小泉進次郎防衛相が「引き継いでいく」と明言している。

平和国家として、三原則の見直しに理はない。

核廃絶の姿勢が揺らげば、唯一の戦争被爆国として訴える力をなくし、国際的な立場が損なわれる。

見直しの動きに対し、被爆地などが強く反発するのは当然だ。長崎、広島両市長は、核抑止力への依存を強め、緊張を高めると憂慮する。

ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会は、非核三原則の法制化を求める声明を発表した。

鈴木史朗長崎市長は首相に「核廃絶への強いリーダーシップを発揮してほしい」と注文した。同感だ。

首相がなすべきは三原則の見直しではなく、核なき世界の実現に向けて国際社会を動かすことである。

安保関連3文書は3年前の岸田文雄政権で、国会に諮らずに閣議決定された。同じ手法で非核三原則を見直すことなどあってはならない。