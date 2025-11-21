三隈川の近くで生まれて84年。幼い頃の遊び場は、毎日三隈川。

鵜（う）立ち場は、芋の子を洗うように子ども達でいっぱぁい。

泳ぎの苦手な私は、浅い川辺で水遊び。

ちょっと大きいお兄さん達は、高い岩から勢いよく飛び込み。

たいこ橋の下は、大きな浮輪で急流下り。

夕方は、川岸でこひな採り。おしょうゆで煮た「こひな」は私の大好物。

思い出は次から次へと走馬灯のように浮かび、人生を振り返るかのようで、涙があふれてきます。

昭和28年、中学生の時、大水害で川の形態が変わってしまい、高校生の頃は、沢山の貸しボートが浮かんでいました。夜になると屋形船が何艘（そう）も出て、芸者さん達が三味線や唄でおもてなし。観光祭の仕掛け花火に驚いた小魚が川面をはねる光景は、今でも目に焼きついています。屋形船に鵜飼い舟、ほたるも沢山いて、それはまるで絵の世界のようでした。

時代は変われど、今は娘や孫たちがサップに乗って三隈川に浮かんでいる様子を見て、改めて感動！！

青い空、白い雲、緑の亀山公園、明かりのともった旅館街と、三隈川をとりまく景色にうっとりの84歳。

変わらない景色と、変わらない人々の温かさ、そのすべてが私のハッピーメモリー。

私は今でも、三隈川に恋しています。

（文・後藤瞳、写真・杉森良美）

※三隈川を愛する人たちによるフォトエッセーです。題字は後藤美和さん。