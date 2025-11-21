熊本都市圏の慢性的な渋滞の解消に向け、木村敬知事と熊本市の大西一史市長は20日、2回目のトップ会談を開いた。右折レーン増設などの交差点改良について計画した全30カ所に着手したことや、自動車専用の「熊本西環状道路」の延伸効果などを確認。民間を巻き込んだ時差出勤者が目標の1万人を達成したことも共有した。

交差点30カ所については、昨年のトップ会談後、県と市の調整会議を経て3年以内の改良で合意していた。市は管理する11カ所のうち8カ所で完了し、ピーク時の渋滞が約150メートル減少したことなどを説明。県は来年度、新たに16カ所で着工する。改良に合わせて信号の制御最適化も図る。

10月に4・6キロ延伸された西環状道路について、市は国道3号の渋滞が緩和したとみられるとし、効果を引き続き調査する。

通勤・通学時間帯の渋滞緩和を狙った時差出勤は、県などの呼びかけに応えた「パートナー企業」登録が275社（9月末現在）に上り、民間7814人を含む1万679人が実施。さらに広がるよう企業表彰制度の創設などで合意した。

市内と半導体の集積地を結ぶJR豊肥線の駅発の快速バス運行計画やバス乗り場整備なども報告され、会談後、大西市長は「緩和策の効果を利用者に実感してもらうのが重要。同時に公共交通へのシフトも進むよう改善を続けたい」と強調。木村知事は「深刻な第2空港線の混雑緩和に向け、益城町、県警とも一緒に対策を練っていきたい」と話した。（藤崎真二）