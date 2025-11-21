長崎県と佐世保市が川棚町に建設中の石木ダムについて、「完成後」の地域振興を見据えて県が策定を進める「石木ダム水源地域整備計画」の説明会が14日夜に同町であった。大石賢吾知事が説明に当たり、生活の基盤と質を向上させ、誘客による活性化を実現させると強調。「来年度の早い時期」に最終案を国に申請、決定を受ける考えを示した。

この日示した計画案には、ダム下流エリアにキャンプ場やグラウンドゴルフなどが楽しめる広場を、上流エリアの水くみ場に農産物販売施設を設けることなどが記された。

完成後を見据えた説明の場のため、出席した町民の多くはダム建設を容認する立場とみられる。会場からは、計画案で定める県道嬉野川棚線の拡幅・改良区間をさらに延ばすよう求める声も上がった。

建設に反対する住民は、町内にある別のキャンプ場の利用が十分に進んでいないとして「自然を壊してまで、新たにキャンプ場を造るのはどうか」と疑問を述べた。大石知事は、利水と治水に欠かせないダムを建設した上で一帯を魅力的なものにしようとしている、と応じた。

整備計画は水源地域対策特別措置法に沿って策定。整備事業費のうち町負担分の一部を、ダム受益者の佐世保市が担う。（重川英介）