º´²ì¡¦Ä»À´»Ô¤Î¿ÜÆ£¤µ¤ó¤¬¹ï»ú¤Ê¤É¤Î¸ÄÅ¸¡¡11·î24Æü¤Þ¤Ç
¡¡ÌÚºà¤Ê¤É¤ËÊ¸»ú¤òÄ¦¤Ã¤ÆÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¹ï»ú¡×¤ä»íºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ËÎå¤àº´²ì¸©Ä»À´»Ô³þÊýÄ®¤Î¿ÜÆ£ÎÉ°ì¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Î¸ÄÅ¸¤¬20Æü¡¢Æ±»Ô¸¶Ä®¤Î»å»³¼«Æ°¼ÖÊ¸²½´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ï»úÅ¸¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤äÁðÌÚÀ÷¤ÎÏÂ»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¼«ºî¤Î»í¤Ê¤É39ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Þ¤Ç¡¢´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¿ÜÆ£¤µ¤ó¤Ï55ºÐ¤Ç¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»í¤ò±Ó¤ß»Ï¤á¤¿¡£»íºî¤Î±äÄ¹¤ÇÈÄ¤ËÊ¸»ú¤òÄ¦¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Ë¹ï»ú¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ï»úºîÉÊ¤Ï¡¢Ê¸»ú¤Î¼þ°Ï¤òÄ¦¤Ã¤ÆÉâ¤½Ð¤µ¤»¤ë¡ÖÍÛ¹ï¡×¤È¡¢Ê¸»ú¤òÄ¾ÀÜÄ¦¤ë¡Ö±¢¹ï¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¶âÇó¡Ê¤¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤äÆüËÜ²è¤Î³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿§ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÓÉ®¤Î¤«¤¹¤ì¤òåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÎ¶¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò»È¤Ã¤ÆÍí¤ß¹ç¤¦»óÍº¤ÎÎ¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÉ÷¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ç»Íµ¨¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¿ÜÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Î»ú¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¹¥¤¾¡¼ê¤ËÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«¾ì»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë