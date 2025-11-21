¡Îº´²ì¸©¡Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥´¥ä¾Þ±Ç²èº×¡¡11·î22Æü¤«¤é¡¡º´²ì»Ô¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥¨¥Þ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë±Ç²è¾Þ¡Ö¥´¥ä¾Þ¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥´¥ä¾Þ±Ç²èº×inSAGA¡×¤¬22¡Á24Æü¡¢º´²ì»Ô¾¾¸¶¤Î±Ç²è´Û¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥¨¥Þ¡×¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè39²ó¥´¥ä¾Þ¤Î¼õ¾Þ¡¦¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ4ËÜ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2022Ç¯2·î¤Ë¡¢¸©¤ÈÃóÆü¥¹¥Ú¥¤¥óÂç»È´Û¤¬´Ñ¸÷¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ä¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¡£º£²ó¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤ë4ºîÉÊ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤âË®Âê¡Ë¡£¡Ö47·ÏÅý¡×¡ÊºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ë¢¦¡ÖÇ³¤¨À¹¤ë²È¡×¡Ê¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Ë¢¦¡Ö¹õ¤¤Ä³¡×¡ÊºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡Ë¢¦¥Þ¥ë¥³¡ÊºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¡Ë¡Ý¡£Æ±´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤Ê¤É¥¹¥Ú¥¤¥ó´ØÏ¢ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ä¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡»²²ÃÈñ¤Ï1ºîÉÊ¤¢¤¿¤ê°ìÈÌÀé±ß¡¢Âç³ØÀ¸°Ê²¼500±ß¡£Äê°÷¤Ï³Æ²ó90¿Í¤ÇÀèÃå½ç¡£¥·¥¨¥Þ¡á0952¡Ê27¡Ë5116¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë