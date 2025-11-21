佐賀市や楽天モバイルなどは20日、佐賀駅バスセンターとSAGAサンライズパーク（同市日の出）の間の一般道（約1・8キロ）で、小型電動バス（座席定員19人）を使った自動運転の実証実験を始めた。市は2023年度から取り組んでおり、本年度はこれまでで最長の約1・3キロを、特定条件下で運転手が不要になる「レベル4」相当で走る。期間は12月1日まで。

市によると、平日に1日8往復し、時速40キロで走行。発車や加減速、停止などは自動で操作される。今回初めて路側センサーを2カ所に設置し、見通しの悪い高架下の車や歩行者をセンサーで検知し、安全に右左折できるかなどを調べる。運転手のみ乗車し、緊急事態に備える。

市は、バスの運転手不足に対応するため、自動運転の導入を計画し、23、24年度は県と合同で実験を実施。本年度は、総務省のDX推進事業に九州で初めて採択され、楽天モバイルを代表とするコンソーシアムに、実験場所を提供する協力機関として参画。来年度に国に許認可申請することを目指している。

市企画政策課は「実験のデータを積み重ね、一日も早くレベル4の走行を実現したい」と話している。（竹中謙輔）