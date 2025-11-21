佐賀県有田町で20日、紅葉やグルメ、焼き物関係者との気軽な交流を楽しむ「第21回秋の有田陶磁器まつり」が始まった。初日は、役目を終えた陶磁器に感謝する「茶わん供養」が行われたほか、窯元やまちづくり団体、アマチュア作家などが多彩な企画や展示で来場者をもてなした。24日まで。

供養は有田焼卸団地「アリタセラ」であり、関係者約30人が出席。同団地協同組合の百田憲由理事長が、焼き物の神様として知られる「陶山神社」の分霊を祭った茶わん神輿（みこし）の前で、食器への感謝がつづられた絵馬をつぼに納めた。同団地は今年で開設50年の節目を迎え、百田理事長は「原材料費の高騰や人手不足など直面する課題は多いが、有田焼には世界に誇る技術や歴史がある。（変革の）チャンスと捉えてしっかり取り組みたい」と述べた。

町中心部の内山地区では、窯元や飲食店など17店が参加する町歩き企画「うちやま百貨店」が始まった。

企画の一つとして、地元のNPO法人「アリタカラ」は、信州大学（長野県）の学生が2007年から続ける軍手を使ったまちおこしの取り組みと連携して開発した、カラフルな新商品「guntie（グンティ）」を並べる。

軍手は陶器市ファッションの定番アイテムで、内山地区の古い町並みなどをデザインした14種類（すべて千円）を販売。NPOの上野菜穂子代表理事は「有田ならではの『軍手文化』をおしゃれに楽しんでほしい」と話している。

有田郵便局では社員2人による「能面と弥生土器展」を開催中。山口靖夫さん（62）が手がけた能面8点はどれも精巧な顔立ちで、考古学が趣味という前田知幸さん（59）は自作の弥生式土器約50点を並べた。2人は「まつりに合わせて大勢の焼き物ファンに見てもらえたら」と話している。

まつり全体の問い合わせは、有田観光協会＝0955（43）2121。（糸山信）