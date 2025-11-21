深刻化する農林業の鳥獣被害や害獣駆除への理解を深めてもらおうと、日田林工高（大分県日田市吹上町）でハンターの役割などを学ぶ特別授業があった。林業科の2年生が被害の実態を学び、狩猟シミュレーターを使ったイノシシ猟の模擬体験やワイヤとバネを利用したくくりわなの設置に挑んだ。

特別授業は「フォレスターへの道〜ハンターの使命」と題し、森林科学・森林経営の科目として6日に行われた。日田市猟友会の秋好純一会長（74）や県農林水産部「森との共生推進室」の職員らが講師を務めた。

鳥獣被害としては、イノシシによる農作物の食害のほか、林業分野でもシカが杉の苗木を食べる造林地被害、サルによるシイタケ食害があることを県の担当職員が説明。県内の狩猟免許所持者約5千人のうち猟銃免許所持者は約200人にとどまり、高齢化が進んでいて人材育成が課題となっている現状も訴えた。

ベテランハンターの秋好会長は野生動物の捕獲技術を伝授した。銃の構え方などを教えてもらった生徒たちは、モデルガンで画面上を移動するイノシシを狙い撃つ狩猟シミュレーターを使って害獣駆除を体験。くくりわなの設置にも挑戦し、動物が踏み板を踏むとバネの力でワイヤが作動して足をくくる仕組みや、獣道などに落ち葉をかぶせてセットする手法を学んだ。

野生鳥獣肉を使ったイノシシカレーとシカカツも試食。坂本温琉（あたる）さん（16）は「林業にも被害が出ていて、ハンターの後継者が少ないことも分かった。被害を減らしたいので、ぜひ狩猟免許を取りたい」と意気込んでいた。（床波昌雄）