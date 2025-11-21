「ズバリ！冬の魚といえば？」＜回答数 37,428票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第360回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！冬の魚といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！冬の魚といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
黄金比タレでふっくら甘辛！基本のブリの照り焼き
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
塩 小さじ 1~2
小麦粉 小さじ 2
<照り焼きダレ>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
ホウレン草 2/3束
【下準備】
1、ブリの両面に塩を振り、15分以上置く。出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。
2、＜照り焼きダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
3、ホウレン草は根を切り落とし、特に根元をきれいに水洗いする。たっぷりの熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞り、長さ3cmに切る。
【作り方】
1、ブリに薄く小麦粉をからめる。フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、ブリを入れて両面こんがり焼き色をつける。余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。
2、＜照り焼きダレ＞を加え、火を強めてタレを煮たたせながら煮詰める。タレにトロミがついてきたらブリにからめて器に盛り、タレをかけてホウレン草を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
塩を振ってすこし置く事で、魚の生臭さと余分な水分を取ります。このひと手間で、よりおいしくなります！
(E・レシピ編集部)
