¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤É¤¦ÅúÊÛ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤à¸¡Æ¤»Èá´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Î¿µ½Å¤µ
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Î¼óÁê¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢Ìó£±Ç¯Á°¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÃæ¹ñ¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²áµî¤ÎÅúÊÛ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤Î²óÅú¤À¡££²£°£²£³Ç¯£±·î£³£°Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç²¬ÅÄ»á¤¬´ßÅÄ»á¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º´ßÅÄ»á¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³¤ª¤è¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢´ßÅÄ»á¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¼ê¤À¤Æ¤ò¡¢¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ»á¤È¤ÏµÕ¤Ë¹â»Ô»á¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÏÃ¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´ßÅÄ»á¤Ï¡Ø¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤éà¸¡Æ¤»Èá¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿µ½Å¤µ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
