ËãÌô²¦¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¸ÞÎØÁª¼ê¡¡ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤ËÊó¾©¶â£²£´²¯±ß¡á±ÑÊóÆ»
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬ËãÌô²¦¤ËÅ¾Íî¤À¡£±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£°£²Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê£´£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÏÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤ËÂÐ¤·Êó¾©¶â¤ò£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´²¯±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£·£°²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î»¦¿Í¤ò¼óËÅ¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢£³·î¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¥È¥Ã¥×¡¡£±£°¡×¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤ËÊó¾©¶â¤Ï£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿·¤¿¤Ë¾Ú¿ÍË¸³²¤ª¤è¤Ó¶¼Ç÷¡¢»¦¿Í¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢ËãÌôÌ©Çä¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç·×£¸·ï¤Î½Åºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á£³·ï¤¬»¦¿Íºá¡¢£±·ï¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÊâ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£