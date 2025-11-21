◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

この道ひと筋４７年。５つの厩舎を渡り歩いてきた大ベテラン・小川厩務員は、芦毛の人気者、ガイアフォースと１０度目のＧ１に挑む。前走の富士Ｓで約３年ぶりの復活Ｖ。「スタンドからの拍手がもう、ほんまに鳥肌もんやった。ありがたいし、改めて人気があるなと思った」としみじみ。厩舎に届くファンレターには、お礼の返信を欠かさない。

デビューから担当するキタサンブラック産駒の素質を、初対面で見抜いた。「緩かったけど、高いレベルの馬っていうのは分かった。走りの格好が良かったな。いいところまで行くと思った」。普段は扱いやすいが、すぐに甘えにくるそうで、「甘噛みしたり、服を引っ張ったり。度が過ぎて、怒られると思ったらすぐに逃げていきよる」とカイバをもりもり食べる姿を笑顔で見守る。

「なかなかの馬をやってたんやで」。取り出した携帯電話に保存されていたのは、８０年の日本ダービー馬オペックホースの口取り写真。トレセン２年目の１７歳だった小川さんが手綱を持って寄り添っている。半世紀近く、試行錯誤しながら何百頭と携わってきたホースマン人生だった。「やっぱり毎日違うから。馬の表情や動きから、小さなことを見逃さない。ちょっとした傷の処置を怠って、フレグモーネ（皮下組織の急性化膿性疾患）になったり。そういうこともあるからね」。細部まで気を配り、大事に至る前に適切に対処することで、故障と隣り合わせの競走馬をサポートしてきた。

１８年の目黒記念で開業３年目の杉山晴厩舎にＪＲＡ重賞初勝利をもたらしたウインテンダネスも手がけた。「これで勢いが出てスタートダッシュがうまくいった。引き継いだ馬ばかりで、最初は大変だったからね」。Ｇ１６勝を含むＪＲＡ重賞２４勝を積み重ね、今年もリーディング首位を快走するトップステーブルを支えてきた腕利きだ。「最後にいい先生に巡りあえた。こういう舞台に立てる馬をやらせてもらってね」。一日一日、大切に愛情を注いできた相棒を信じ、歓喜の瞬間を待つ。（山本 理貴）

◆小川 雅之（おがわ・まさゆき）１９６２年９月２４日、京都市伏見区生まれ。６３歳。京都競馬場のすぐそばで育ち、少年時代は障害練習を見に通った。７８年に栗東・佐藤勇厩舎で調教助手となり、谷潔厩舎、吉岡八郎厩舎、日吉正和厩舎を経て、同厩舎の解散とともに１６年に開業した杉山晴紀厩舎へ。大好きな競輪は趣味ではなく「ライフワーク」。定年後の夢は「京都競馬場で一杯やりたい」。