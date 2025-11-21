£Â£²À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬£Ó£ÆÎÓæÆÂÀÏº¤¬¸ÅÁã¡¦Ê¡ÅçÀï¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡ÄÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¶¯Å¨¤È£²£²Æü¤«¤é£²Ï¢Àï
¡¡£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤¬£²£°Æü¡¢Ê¡ÅçÀï¡Ê£²£²¡¢£²£³Æü¡¦ÊõÍè²°¥Ü¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡££Ó£ÆÎÓæÆÂÀÏº¡Ê£³£°¡Ë¤Ïºòµ¨½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¡£Áê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢£±£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÇÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤È¹¥Ä´¤À¡£¡Öºòµ¨¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì¿Í¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¸½ºß£³¾¡£±£²ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢ÎÓ¤ÏÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¤¦¤Á£±£°»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à£²£²Ê¬£±£´ÉÃ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÇºÇÄ¹»þ´Ö¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤¯¡¢¼ç¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤·¡¢»õ¤¬¤æ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÆÀ°Õ¤Ê£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¤â¤É¤«¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢·è¤á¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢£²£²Æü¤ÎÂè£±Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¡£Ï¢¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÊ¡Åç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤µ¤»¤ë¡£