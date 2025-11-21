「最高傑作!!」

ユーミンこと歌手の松任谷由実（71）の全国ツアー「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」が17日、東京・府中の森芸術劇場どりーむホールでスタートした。今回のツアーは18日に発売された40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole/Yumi AraI」と連動し、来年の12月まで72公演を開催する。

【写真を見る】ニューアルバムも好発進で笑顔を見せるツアーリハ中のユーミン

すでに大ベテランとなったユーミンにとって、異例のロングランツアーとなるが、今回のツアー開始前から注目されていたのが、荒井由実と松任谷由実の歌声を学習したAIによる第3の声「Yumi AraI」が“参加”したニューアルバムだった。

ツアーは来年まで続く

「アルバムPRのため、10月17日には都内で報道各社を呼び、16年ぶりとなるアルバムの試聴会を行いました。その後、これまでの彼女では考えられないほど、NHKから民放キー局、各ラジオ局など、数多くの番組に出演してアルバムをPRしていました。どの番組でもユーミンは『最高傑作！』と断言していました」（レコード会社関係者）

よほどの自信作なのだろう。気になるのは発売初日の「オリコン・デイリー・アルバムランキング」である。発売初日は約4万枚を売り上げ、1位を獲得した。39枚目のオリジナルアルバム「深海の街」（20年12月発売）の売り上げは約8万枚だったので、前作を上回るのは確実だという。

ツアーのスタート日となる11月17日の「朝日新聞」1、2面には、ユーミンの夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏（74）のインタビューが掲載された。正隆氏はAIの導入について、「新たなツールを手に入れただけでなく、新たなページが開いた感じがしている」と、十分な手応えを得たことを明かしている。

AIコラボはユーミンが22年に発表した楽曲「Call me back」にさかのぼる。「50年の時を超えて」をテーマに、1980年の未発表トラックを元に新たに歌詞を書き下ろし、最新のAIで作られた“荒井由実”のボーカルと、“松任谷由実”のデュエットを実現させた楽曲だった。

その後、正隆さんが歌声合成ソフト「Synthesizer V」を使うと、さらにリアルな歌声を生成できると知り、今回のアルバムに導入した。ただし、AIは歌声のみで、作詞や作曲などの楽曲製作は従来通りである。

そして、迎えたツアー初日。会場に足を運んだファンは公演にAIをどう導入したかを期待したはず……ところが、各メディアの記事によると、ユーミンは「残念ながらライブでそれ（＝AI）を表現するには、今のテクノロジーでは間に合いません。だから今回はAIはなし」と断言。AI生成ボーカル部分もすべて自身の声で歌唱したという。

また、「肉体は変わっても、私はユーミンのままであり続けます」と力強く宣言。「そのためにはVRでも何でもやろうと思うけれど、やっぱりライブのこの瞬間は最高！」と、“生涯現役”を宣言したというのだが……。

ユーミンの凄すぎる全盛期

「『岩礁のきらめき』や『天までとどけ』など、アルバムの収録曲中心でしたが、昔の曲は『ベルベット・イースター』、『ひこうき雲』、『やさしさに包まれたなら』などを歌い、ダブルアンコールで『卒業写真』を歌ってくれたのはうれしかったですね。ただ 、 ちょうど、その時期からユーミンを聞き始めたファンとしては、もっと“黄金期”の楽曲を聴きたかったです」（公演初日を鑑賞した50代の女性ファン）

1972年に荒井由実の名義でデビューし、76年の結婚以降は松任谷へ改姓したユーミンだが、その黄金期は、90年代半ばに入ってから到来した。

まず、オリジナルアルバムは81年11月発売の「昨晩お会いしましょう」から、97年2月発売の「Cowgirl Dreamin'」まで17作連続でオリコンランキング1位を獲得。シングルでの同ランキングでの1位獲得は、92年まで23枚を発売した中で75年10月発売の「あの日にかえりたい」のみだったが、93年から94年まで発売した「真夏の夜の夢」、「Hello, my friend」、「春よ、来い」は3作連続で1位を獲得した。

「『真夏の−』は社会現象となったTBS系ドラマ『ずっとあなたが好きだった』（92年）のチームが送り出した同局ドラマ『誰にも言えない』、『Hello−』はフジテレビの月9ドラマ『君といた夏』の主題歌に起用されました。そして、『春よ−』はNHKの同タイトルの朝の連続テレビ小説の主題歌に起用され、いずれもミリオン突破のヒット作に。さらに、98年11月に発売したベストアルバム『Neue Musik』は売り上げが320万枚を突破。日本の音楽史に輝かしい金字塔の数々を打ち立てることになりました」（ベテラン芸能記者）

ほかにも、80年〜90年代のスキーブームをけん引することになった映画「私をスキーに連れてって」（87年）の挿入歌「恋人がサンタクロース」は、今でも冬の定番曲となっている。

そして70年代､80年代､90年代､2000年代､2010年代､2020年代の、「6年代連続」でアルバム1位獲得の記録が、23年9月にギネス世界記録に認定された。こうした音楽活動の功績は国内でも認められ、13年に紫綬褒章を受章し、22年には文化功労者に選出されている。さらに毎年2月には、新潟・苗場での公演が恒例で、自身にとってのライフワークとなっている。

キーが合わない？

本来ならば、音楽界の大御所として悠々自適に活動していてもおかしくはないのだが、前出の記者によると、ニューアルバムへのAI導入という最先端を行くのに対し、ツアーで“黄金期”のヒット曲を歌わなかった背景に、ある出来事が思い当たるという。

「12年10月から複数回にわたり、東京・帝国劇場で、ユーミンと演劇がコラボした公演が行われました。演劇を上演し、そのバックで歌うという、なかなか斬新な公演で期待してしたのですが、『春よ−』など、キーが高い曲はかなり苦しそうな様子でした。全盛期の作品は高音の曲が多く、キーを合わせるのは難しいのかもしれません。ツアーでは、歌手としての矜持をアピールし、荒井由実時代からの歌声は後世に残したいとの思いからAIを導入したのではないでしょうか」（先の記者）

ツアーでのAI導入はならなかったが、22年大みそかの「第73回NHK紅白歌合戦」では、AI楽曲の「Call me back」を披露している。今年の紅白歌合戦の企画でニューアルバムの楽曲を歌い、進化版ユーミンを披露してくれる可能はあるかもしれない。

デイリー新潮編集部