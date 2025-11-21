11月14日の金曜日、午後5時を過ぎると新聞社やテレビ局が一斉にニュース速報を流した。全国のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格が3日から9日の週で4316円に達し、過去最高を更新したと農林水産省が発表したのだ。これまでの最高価格は5月12日から18日の週で平均4285円だった。（全2回の第1回）

＊＊＊

農水省の発表を詳しく見てみよう。そもそもコメ価格の高騰は昨年の夏から秋にかけて発生したのだが、今年2月3日から9日の週は平均価格が5キロ3829円だった。

当時、世論は「コメが高い。そもそもコメが店にない」と国に強く抗議していた。しかし4316円まで高騰してしまった今となっては、それでも当時はまだ安かったのだと思えてしまう。

消費者がコメの異常な高騰に苦しめられるようになったのは3月に入ってからだ。価格は一気に右肩上がりとなり、たちまち平均価格は4000円を突破した。そして5月末には4223円に達した。

6月になると当時の小泉進次郎・農水相が随意契約で備蓄米を“放出”する。平均価格は下落に転じ、7月28日から8月3日は5キロ3542円まで下がった。

しかし“小泉米”の効果は長続きしなかった。9月に入ると再び4000円台に突入し、最高価格4316円まで猛スピードで駆けあがった。担当記者が言う。

「農水省が発表した資料には銘柄米の平均価格は5キロ4573円、ブレンド米は3732円とも書かれています。しかし県庁所在地など都市部に住む消費者は『近所のスーパーは、もっと高い』と口を揃えるのではないでしょうか。例えば都心のスーパーを回ると、そもそもブレンド米は備蓄米だろうが普通の複数原料米だろうが全く店頭に並んでいません。銘柄米も4800円から5500円が主流で、6000円台さえ珍しくはありません」

「日本人の主食はパスタ」

コメのコーナーには高額な新米が並んでいるが、誰も見向きもしない。

「スーパーによっては、1カ所だけ何も置かれていないスペースがあったりします。何だろうと思って見ると、カリフォルニア米や台湾米、中国米が売り切れてしまった跡だと分かるのです」（同・記者）

日本人の主食はコメではなく、パスタになってしまった──。最近、こんな悲鳴がSNSに表示されることが増えた。

コメ価格の高騰が背景にあるのは言うまでもないが、実質賃金の下落も大きい。

「厚生労働省は11月6日、『毎月勤労統計調査』の9月速報値を発表しました。実質賃金は前年同月比で1・4％の減少となり、これで9カ月連続のマイナスです。一応、賃金は上がっていますが、物価上昇には追いついていません。今や食費が家計を圧迫しているのは貧困家庭だけではありません。全ての商品が値上がりしていますから、夫婦共稼ぎの中流家庭でも5キロ5000円のコメを買うのは容易ではありません。SNSに『金曜はカレーライスの日ではなく、パスタの日になった』という投稿がありました。庶民の困窮が進み、国産のコメは高級品になりつつあることが分かります」（同・記者）

価格高騰が続く可能性

ならば、コメ高騰と消費者の悲鳴をコメの生産現場はどう受け止めているのだろうか。

コメの価格が上がれば、基本的にコメ農家の収入は増える。だが高騰してしまうと消費者のコメ離れが進み、“顧客”の数は減ってしまう──。

木村和也氏は登山専門誌「山と溪谷」で知られる出版社・山と溪谷社のOBだ。生まれ育った新潟県南魚沼市にUターンすると実家のコメ農家を継ぎ、フリーペーパー「山歩みち」の編集長を務めている。

消費者の心理もコメ農家の本音も熟知する木村氏は「これほどコメ価格が高騰した原因は、日本におけるコメの“絶対生産量”が少ないからです」と言う。

「短期的なスパンならコメ価格は上昇するだけでなく下落する可能性もあります。価格が上下動を繰り返しながら、いわゆる“適正価格”を市場メカニズムが決めるのかもしれません。ただし長期的な視野に立てば立つほど、コメの生産量が増えなければ、コメの価格は下がらないでしょう。だからこそ鈴木憲和・農水相は『増産は価格の下落を招く』と指摘したのだと思います。そして日本の農業が変わらなければ、今後もコメの価格が高止りする可能性はあっても、消費者が歓迎するほど価格が下がる要素はなかなか見いだせません」

離農増加で生産量は減少

鈴木農水相はコメ価格の高騰に対して「おこめ券で国民のコメ購入を支援する」と意欲を見せている。だが、抜本的な解決につながらないのは明らかだ。

木村氏が根本的な問題として指摘するのが、「離農」の2文字だ。実際、全国の農村ではいまも離農が相次いでいる。コメの生産者が減れば生産量は減る。生産量が減ればコメの価格は上がる。

「平坦な耕地の少ない地域を『中山間地域』と呼びます。古来、日本の農家は『日本に生きる人を養う』という想いでコメを作ってきた一面もあったと思います。コメ価格の下落が続いても、『先祖伝来の田んぼを守る』、『一族郎党のためのコメを作る』と考え、田圃の面積が狭い中山間地域でもコメの栽培を続けてきました。しかし、もう限界です。農家の高齢化、農薬や肥料の高騰などにより、離農が相次いでいます。私が営農している新潟県南魚沼市は典型的な中山間地域ですが、この25年で水稲の耕作面積は1割減りました。1ヘクタール未満の田んぼで営農する農家に至っては4割が離農したのです」

民放キー局の情報番組では、「離農の増加でコメ農家が減るのなら、大規模化を進めればいい」と主張するコメンテーターも目立つ。

大規模化でもコメの価格は下がらない？

大規模化で生産コストが下がれば、価格も下がるというわけだ。しかし、たとえ大規模化を進めても、コメ価格が高止まりする可能性はあるという。

第2回【コメ価格は「農家が大規模化すれば安くなる」のか？ “離農”が「クマ被害」急増に影響を及ぼす“知られざるリスク”とは】では、民放のコメンテーターが主張する大規模化が実現したとしても、「国産米の高級化」は加速し、消費者が購入できる金額には下がらない可能性についてお伝えする──。

デイリー新潮編集部