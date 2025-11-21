◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第１日 （２０日、宮崎・フェニックスＣＣ、賞金総額２億円 優勝４０００万円、観衆２１０１）

２０１４年大会覇者で日本ツアー今季初参戦の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、首位と６打差の２７位で初日を終えた。ティーショットに苦戦しながらイーブンパーにおさめ、２０１６年三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ以来の国内９勝目へ追い上げを図る。ツアー初優勝を狙う前田光史朗（２５）＝ＡＣＮ＝が６４をマークし自身初の首位発進を決めた。

後半のアウト９ホールはパーが１つだけという出入りの激しいゴルフながら、ホストプロの松山はトップと６打差に食らいついた。「ショットが全体的にうまくいっていない。それでもバーディーを６個取れているのは大きかった」と初日のプレーを総括した。

前日まで右へのミスが続いていたドライバーショットが、この日は左に曲がった。手応えを得られるプレーについて「一個もなかった」と苦笑いを浮かべた。フェアウェーキープ率４２・８５７％は全体５３位に低迷しながらも、オーバーパーにはしない地力の高さが際立った。

３年連続１１度目の出場で、過去にトップ１０を外したのは２回だけ。前回は４打差の２位だった。「上もそんなに伸びていないので、しっかりついていきたい。一つでも多くバーディーを取って、ミスをしないようにできたら」。１１年ぶりの大会制覇へ、浮上していく。（高木 恵）