俳優の松谷鷹也（３１）が２０日、東京・一ツ橋ホールで行われた主演映画「栄光のバックホーム」（２８日公開、秋山純監督）の報知特選試写会にサプライズ登壇した。

元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の人生の軌跡を描く。満員の客席を前に、松谷は「たくさんの人がいてビックリしています。本当にありがとうございます」とはにかんだ。

横田さんを演じる自身も投手、外野手としてプレー。バックホームシーンを自ら演じるため、故障のために大学でやめていた野球の練習を再開。社会人チーム「福山ローズファイターズ」に在籍し、ひたむきに野球に取り組んだ。

元プロ野球選手の父を持ち、左投げ左打ち、背格好も似ているなど、横田さんとは共通点が多かったという松谷。「映画を見て、慎太郎さんの生きざまを感じ取っていただけたらうれしいです」と思いを込めた。

学法福島高時代には東北大会で米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）と対戦経験もあるが、秋山監督から「対戦結果はどうだったの？」と聞かれると「サードファウルフライに打ち取られました」と笑った。