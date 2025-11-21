本日11月21日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。

本日公開の映画『果てしなきスカーレット』でベネチア国際映画祭に招待された芦田愛菜のベネチア旅に「沸騰ワード10」が初密着！今回、憧れ続けていた街 イタリア・ベネチアを初訪問。世界文化遺産であるベネチアの美しい街並みや伝統工芸品を見て回り、番組初！豪華な宮殿を貸し切り、世界最大級の名画との対面に大感動。さらに映画『果てしなきスカーレット』で共演する岡田将生とともにカーニバルでおなじみの仮面、“ベネチアの謎”にも迫る!?

松本まりかは1年半ぶりに弾丸ヨーロッパ旅へ！今回は3泊5日でハンガリーとスロバキアを巡る東欧の旅。絶景を楽しみつつ、高級食材や絶品ワインを格安で堪能する。

スタジオには、舞台『ノンレムの窓』に出演の風間俊介、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』に出演中の新木優子、ACEesの浮所飛貴が登場！芦田のベネチア旅のVTRを見たバナナマンの設楽統は「（芦田さんの）知識がすごいな」、新木は「（ベネチア）に行ってみたいと思っていたので予習ができた」と感動。さらに、友達とよく海外旅行に出かけるという新木は、ヨーロッパのコスパ旅にも興味津々!?

■ベネチアに取り憑かれた芦田愛菜

映画『果てしなきスカーレット』が選出されたベネチア国際映画祭に参加中の芦田を直撃！芦田が念願の人生初のベネチア絶景旅を満喫。名物のゴンドラに揺られながら美しい街並みを巡り、伝統工芸品のベネチアンガラス作りにも挑戦。そして、番組からのサプライズとして、映画『果てしなきスカーレット』にも通じるような歴史ある宮殿を貸し切り、世界最大級の名画と対面。

■コスパ旅に取り憑かれた松本まりか

ハンガリーとスロバキア 2か国の世界遺産に触れまくる3泊5日の弾丸旅行！“温泉大国”であるハンガリーでは絶景の露天風呂を堪能し、国宝に指定される謎の食材をちょっぴり贅沢に堪能。さらにコスパ大国だけあって、高級食材・フォアグラや日本では高価な貴腐ワインも驚きの価格に！スロバキアでは世界遺産“天空の城”を訪問。忙しい仕事を忘れて美しい絶景を満喫する松本の笑顔が止まらなくなる!?