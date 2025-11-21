巨人は２０日、短距離を速く走るための独自メソッドを持つ「走りの学校」の和田賢一氏（３７）らを、講師として４年連続でＧ球場に招き指導を受けた。午前は育成選手を中心にトレーニング法と走り方のフォーム指導が行われ、午後からは門脇や浅野ら、走塁技術の向上が期待される選手１７人を対象に盗塁や帰塁等、より野球の技術へとつなげるための新たな試みも行われた。ロッテ、中日で１２年間現役でプレーした加藤翔平記者が、巨人の「機動力改革」を見た。

引退して１年。トレーニングとは無縁の生活になった私は、自らの衰えを強く感じた。会田３軍監督と矢貫ファームディレクターに誘われ、育成選手を中心に行われた午前の「走りの学校」に参加。現役時代は走るフォームを重要視し、トレーニングに多くの時間を割いてきたが、衰えきった体はバランスも悪く筋力も弱い。到底走れるような状態ではなかった。講師の和田氏は「地面から力をもらい、一歩でどれだけの距離を稼げるかが大事」と、走るフォームの重要性と股関節の柔軟性、腸腰筋強化の大切さを説いた。

今季３位に終わった巨人の盗塁数は、１２球団ワーストの５３。２ケタ盗塁を記録した選手はいない。年々投手のクイックタイムが速くなり、球速の高速化が進む中で難易度は増している。秋季キャンプでは細かいサインプレーに時間を割き、紅白戦でも重視。盗塁というオプションが加われば作戦の幅が広がり、相手バッテリーに与えるプレッシャーも増す。指導を受けた浅野は「意識の問題でまだまだ速くなる」と効果を実感し、来季の巻き返しを期す門脇は、最後まで室内練習場に残り、走り方やベースターンを確認した。

「走ることは、全ての動作の基本」。私も小学校２年生で野球を始めてから昨年引退するまで、幾度となく言われた。一流選手の多くは一つ一つの所作が美しい。歩く姿や立ち姿は、体の軸が天まで伸びているかのように見える。走りの乱れは、打撃や投球フォームの乱れにつながると言われ、重要なチェックポイントの一つだ。走ることの重要性を理解した巨人の選手が来季、機動力で相手チームをかき回す姿に期待したい。